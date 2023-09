La nueva era de AEW: «Todos están contentos»

AEW está comenzando una nueva era por varios motivos, empezando por el éxito de All In 2023, que convirtió a la compañía en la realizadora del evento luchístico más grande de todos los tiempos. Podemos mencionar también la salida de CM Punk, que si bien no trabajó mucho tiempo como All Elite, sin duda dejó huella, para bien y para mal. E incluso señalar también a Jade Cargill, que acaba de irse, dejando un notable hueco en la división femenil, ella era, por así decirlo, la líder de las luchadoras secundarias.

► La nueva era de AEW

Y viendo lo que se avecina, Matt Hardy está emocionado, según expone en un episodio reciente de The Extreme Life of Matt Hardy:

«Es una nueva era para AEW, y creo que es una buena era en la que no vamos a tener divisiones de luchadores ni programas separados, sino que más bien trabajarán en unidad. Habrá una armonía entre estos dos programas, y la gente contará historias entre ellos, y creo que eso es algo positivo para mantener todas las opciones abiertas.

«Así que estoy emocionado por esta nueva era. La moral está realmente alta. Todos están contentos. Es un gran esfuerzo en equipo. Todos están colaborando. No hay nadie allí que esté descontento. Por lo tanto, es un buen momento para ser parte de AEW, y estoy muy emocionado por lo que depara el futuro».

El tiempo dirá qué sigue para AEW en esta nueva era. De momento, puede decirse que la salida de CM Punk es una buena noticia, lo cual no quiere decir que él tuviera la culpa de todo, pero ciertamente antes de su llegada no había -o no se habían dado a conocer- tantos problemas. No así la de Jade Cargill pero tampoco se podía hacer nada si ella quería irse. Por otro lado, su hueco tendrá que ser ocupado por otra luchadora, así que veremos si alguna de ellas destaca próximamente.