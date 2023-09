Montez Ford: «Bobby Lashley siempre nos apoyó»

The Street Profits están comenzando una alianza con Bobby Lashley en WWE que de momento los ha cambiado al bando de los heels para iniciar una rivalidad con la LWO; recordemos que Rey Mysterio es el Campeón de Estados Unidos, y nos preguntamos: ¿The All-Mighty buscará este título mientras sus amigos persiguen el Campeonato Indiscutible de Parejas? Es mucho decir, por ahora. No se sienten cerca de The Judgment Day. Y tengamos en cuenta que estos también son villanos.

► Lashley, siempre con los Profits

Pero dejemos de hablar por un momento de lo que pasa delante de cámaras para atender al detrás de las mismas, pues de ello estuvo dando detalles recientemente Montez Ford en una entrevista en The Happy Hour. El luchador -en su caso también se espera que algún día sea empujado individualmente- cuenta que Lashley siempre apoyó a su equipo con Dawkins.

«Fue algo así, Bobby nos conoce desde hace un tiempo. Dawks y yo hemos estado con la compañía… Dawks ha estado con la compañía desde 2012. Fui contratado a finales de 2015. Estuve en NXT y en el elenco principal durante unos tres años. Bobby ha sido uno de los que nos ha tomado bajo su ala desde que llegamos al elenco principal. Ahora, todo lo que ha estado haciendo detrás del escenario se está mostrando ante los ojos del público».

Volviendo al futuro que puede tener el nuevo trío, Booker T comentaba esto no hace mucho:

«Creo que los Street Profits necesitan ese cambio. Salir y vestirse como si estuvieran jugando baloncesto, esos días ya pasaron. Tienes que elevar tu apariencia, amigo, elevar tu juego. Mejorar tu atuendo, elevar tu juego. Andar con Bobby, ahora estás rodeado de grandes jugadores, colega. Tienes [mujeres atractivas] a tu alrededor. Tienes que saber cómo interpretar tu papel. […] Así que ahora es el momento de intensificarse y brillar«.