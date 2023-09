Viuda de Umaga: «Chris Jericho nos donó $5,000»

En 2023 estamos hablando mucho de Umaga debido a la carrera que acaba de comenzar su hijo, Zilla Fatu, en la lucha libre profesional. También porque acaba de abandonar la escuela de Booker T debido a diferencias irreconciliables, aunque todo está bien entre las dos partes. Todavía es pronto para adelantar nada pero lo poco visto hasta ahora del joven samoano sí nos permite adivinar, o ilusionarnos con que puede tener un gran futuro por delante. Lo iremos viendo en los próximos años.

► Jericho ayudó a la familia de Umaga

Hoy, en cambio, lo hacemos por otro motivo. The Samoan Bulldozer falleció el 4 de diciembre de 2009 debido a un paro cardíaco y desde entonces la industria de las cuerdas es un poco más triste. Volvemos a aquel momento para descubrir que Chris Jericho cuidó a la familia de su excompañero. En un reciente video subido al canal de YouTube de Zilla, LT Fatu, su madre, revela que The Ocho les dio un cheque con la cantidad de $5,000 después de que sufrieran la terrible pérdida de su esposo.

«¿Sabes quién me dio dinero cuando tu papá falleció? Chris Jericho. Él escribió un cheque, Micheal Chioda, el árbitro, vino al funeral. Llegó con un sobre y dijo, ‘Quieren que tengas su bendición, sus condolencias para ti y tu familia.’ Yo pregunté, ‘¿Qué es esto?’, y [él dijo que era de] Chris Jericho. Entonces lo abrí y era un cheque de $5,000. Gracias Chris Jericho, te lo agradezco.»

A modo de curiosidad, Chris Jericho y Umaga compartieron encordado en 19 ocasiones, siendo quizá la más importante cuando compartieron Cámara de Eliminación en la lucha por la contención al Campeonato Mundial de Peso Completo en No Way Out 2008. Aunque también tuvieron un mano a mano -fue uno de los tres que disputaron- en el Raw del 14 de abril del mismo año en el que Jericho defendió el Campeonato Intercontinental.