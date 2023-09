La empresa, TWE Chattanooga, presento su evento The Fallout Of Ten Years Strong, el cual tuvo lugar el 18 de septiembre desde TWE Arena in Red Bank, Tennessee. El evento fue transmitido en vivo por independentwrestling.tv.

► Resultados TWE Chattanooga

TWE Tag Team Title Match: Deadwood Boys (Billy Tipton & Erron Wade) vencieron por descalificación a KOBK (Hardway Heeter & Sean Campbell)

Josh Locke venció a Kenny Kalix

Negative Lee venció a Kody Manhorn

Kasey Owens venció a Jacques Kennedy

Brett Ison venció a Mad Dog Connelly

Totally Shook (Jamesen Shook & Pha’Nesse) venció a CREEPS (Andey Ripley & Irving West)

Big Dave (w/Big Mama Rhonda) vs. Jayke Murphy (w/Kat Von Frankenstein) – No Contest

TWE Title Match: Darian Bengston retuvo ante Anakin Murphy