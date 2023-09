Varias Superestrellas de SmackDown no estarían en Crown Jewel

WWE y el gobierno de Arabia Saudita firmaron un lucrativo acuerdo que se extenderá hasta el 2027 y que obliga a la compañía a realizar dos espectáculos tipo PPV al año, lo cual se ha cumplido en casi todos los años excepto el 2020 debido a la pandemia del COVID-19. Entonces, bajo circunstancias normales, era solo cuestión de tiempo en que se anunciara un nuevo espectáculo en aquel país, y el anunció llegó a inicios de este mes, confirmando la realización de Crown Jewel 2023 para el 4 de noviembre próximo.

► Grabaciones de SmackDown previo a Crown Jewel se afectarán

Aunque no hay combates confirmados todavía para Crown Jewel 2023, WWE está cambiando sus grabaciones de SmackDown para el próximo evento de Arabia Saudita y evitar que algunas Superestrellas no puedan llegar al evento por inconvenientes en sus vuelos.

El reciente Wrestling Observer Newsletter señaló que algunas de las principales superestrellas de la WWE no viajarán a Arabia Saudita para el próximo show el 4 de noviembre. No se revelaron nombres, pero quienes no participen en Crown Jewel trabajarán en los Estados Unidos en espectáculos en vivo no televisados.

“Una nota del calendario es que estarán presentando Smackdown y shows en vivo en los Estados Unidos el fin de semana del show de Arabia Saudita el 4 de noviembre, pero no una grabación de Smackdown. Parece que harán dos SmackDowns en Milwaukee, pero algunos de los mejores talentos no irán a Arabia Saudita ya que en el pasado no han realizado shows en vivo durante el fin de semana de espectáculo en Arabia Saudita”.

WWE tiene muchos planes en marcha y buscará poner lo mejor en Crown Jewel, al igual que en los años recientes. No obstante, parece que tampoco se descuidarán de los espectáculos no televisados y seguramente tendremos novedades muy pronto.