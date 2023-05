La plataforma de trasmisión Max, hasta ahora conocida como HBO Max, contará a partir del 9 de junio con contenido exclusivo de AEW All Access, el reality show de All Elite Wrestling, según acaba de anunciarse durante el evento Warner Bros. Discovery Upfront.

Don’t miss the SEASON FINALE of #AEWAllAccess TONIGHT at 10pm ET/9pm CT on @TBSNetwork, right after #AEWDynamite! pic.twitter.com/GiDL25A2nV

— All Elite Wrestling (@AEW) May 10, 2023