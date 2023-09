AEW ampliaría a 12 su número de PPV anuales

Inicialmente, AEW y sus responsables se mostraban reacios a ofrecer más de cuatro eventos de pago por visión cada año, argumentando que el lapso entre cada cita hace que cada una luzca especial, de tan esperada. Y ciertamente, viene demostrándose así.

Pero en 2023, el discurso de Tony Khan luce muy diferente, apoyado por el éxito de Forbidden Door, quinto PPV que parece viene para quedarse, con segunda entrega hace apenas tres meses, y el hito de All In London, que tendrá nueva edición en 2024. Según Fightful, Warner Bros. Discovery busca que AEW produzca mayor número de PPV. Eric Bischoff, entonces, se preguntó si el «mass media» poseía acciones de la casa Élite.

Recordemos estas palabras de Khan durante la conferencia previa a ROH Death Before Dishonor.

Como ya informamos, AEW presentará WrestleDream el 1 de octubre. Ergo, 2023, por lo pronto, y a falta de un posible anuncio, verá siete PPV de la casa Élite. La expansión ya es una realidad.

Nigel McGuinness, preguntado recientemente, dijo lo siguiente.

Hoy, Andrew Zarian comparte un tuit que confirmaría el desenlace esperado.

I feel confident to say that AEW will be on Max in 2024 and AEW will expand its PPV Schedule to 12 a year. pic.twitter.com/YrP7KCiExY