Ronda Rousey dijo adiós a la WWE después de perder ante Shayna Baszler en SummerSlam 2023.

Fue un combate bajo reglas de MMA que buscaba (sin éxito) convertir a «The Queen of Spades» en una estrella.

Entonces se informaba de que la «Rowdy» se tomaría un tiempo lejos de la compañía pero parece que no volverá.

► Ronda Rousey vs. Shayna Baszler en SummerSlam 2023

La estipulación que ambas tuvieron tenía sentido pero en realidad no era la idea que ellas tenían para la lucha.

Baszler lo revela en una reciente entrevista con Fightful. No pudieron llevar a cabo el plan que tenían.

«Para ser honesta, la idea que teníamos estaba un poco limitada por el lugar. No teníamos una pantalla grande, así que sabíamos que las personas dentro del recinto tal vez tendrían dificultades para entender algunas cosas porque necesitas una cámara y un primer plano de eso. No pudimos colocar una jaula o un ring de lucha allí debido a la estructura en una situación de domo, que es completamente diferente. Hubo muchas restricciones. Intentamos resolver algunas otras cosas, simplemente no funcionaron. Hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos. Estoy orgullosa de ello.»

No fue la mejor lucha para despedir a Ronda Rousey de la WWE. Tampoco, a pesar de la victoria, para la continuación de Shayna Baszler.

La que fuera Campeona NXT ha estado vagando por la programación desde entonces y realmente ganar no le sirvió para demasiado.

De hecho, hoy llama más la atención por su próxima participación en Bloodsport que por lo que está haciendo en la WWE.