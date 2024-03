Jeff Jarrett: «Estoy seguro que habrá otro Undertaker en WWE»

Aunque parezca una locura, hay alguien que piensa que WWE podría reutilizar el personaje de The Undertaker, tal cual como el CMLL o AAA lo han hecho a lo largo de la historia, sacando nuevas versiones de personajes exitosos, como en su momento lo hizo el CMLL con Místico o como lo ha hecho AAA en muchas ocasiones, el más reciente, en febrero de 2024, cuando presentó la nueva versión del personaje de Taurus.

Se trata del luchador y actual directivo de AEW, y exdirectivo de WWE, Jeff Jarrett, miembro del Salón de la Fama WWE, quien en la más reciente edición de su video podcast My World with Jeff Jarrett, señaló que no le parece una locura que WWE pueda, a futuro, sacar una nueva versión de The Undertaker o Kane. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Jeff Jarrett cree que WWE lanzará un nuevo The Undertaker a futuro

«Amigo, el tiempo lo es todo, y la creatividad es subjetiva. Pero ¿te imaginas, y nuevamente, cuando hablo de tiempo, no me refiero a la mecánica de una lucha? Estoy hablando de toda la esencia de una historia y su desarrollo, y nuevamente, tienes, solo voy a usar… ¿te imaginas las circunstancias adecuadas, que suene la campana, la campana del Undertaker? Mira, Mark ahora está haciendo shows en solitario, y está muy activo, tiene un podcast y todo eso. Entonces, tal vez hoy no sea el momento adecuado, no sé. ¿Pero creo que es una posibilidad real? Creo que es casi seguro que alguien más asuma el personaje del Undertaker. No sería posible, en este caso, sin la bendición de Mark por su increíble carrera. Hay múltiples situaciones e instancias en México con esto. Es la naturaleza del negocio. Como persona creativa, hombre, sería divertido escribir y planificar todo lo relacionado con eso».