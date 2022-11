Tyrus, nuevo Campeón Mundial de Peso Completo NWA

Entre sus declaraciones ofreciéndose a ser territorio de desarrollo de WWE o AEW, las que hizo acerca de la división femenil y la supuesta inviabilidad de EmPowerrr 2, unidas ahora al hecho de que Tyrus se haya coronado máximo campeón de NWA, queda claro que Billy Corgan se toma demasiado en serio lo de «que hablen de mí, aunque sea mal».

Ayer tuvo lugar Hard Times 3, desde el Frederick J. Sigur Civic Center de New Orleans (Louisiana), y en el estelar Trevor Murdoch puso sobre la mesa el Campeonato Mundial de Peso Completo NWA ante Matt Cardona y Tyrus. Dada la poca candencia de Murdoch y a que este suma ya 42 primaveras, se preveía que Cardona recuperara el cetro que nunca perdió por derrota. Pero para oprobio de la mayoría de seguidores, el otrora Brodus Clay salió del PPV con el oro bajo el brazo.

Tal vez Corgan estime que la considerable popularidad de Tyrus (habitual panelista de FOX) hace de este el monarca idóneo ahora mismo, pero las reacciones en la comunidad luchística distan de ser positivas. Cierto que Tyrus es un nombre un tanto mediático, pero la mala prensa que arrastra por sus escasas habilidades entre las doce cuerdas y ciertas acusaciones de abusos sexuales tiempo atrás desequilibra completamente la balanza. Primera vez que este veterano se corona campeón mundial de NWA.

Además de la victoria de Tyrus, sólo se produjo otro cambio titular durante Hard Times 3. He aquí los resultados completos de la velada.

[Pre-show]

[Show principal]

Who says nice guys finish last?#AndNew@RealKerryMorton defeats Homicide and is the NEW NWA Junior Heavyweight Champion at #HardTimes3 ‼️@RealRickyMorton @FiteTV pic.twitter.com/IAdQgKLFfV