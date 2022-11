Brock Lesnar y Bobby Lashley se enfrentaron por última vez en WWE Crown Jewel. El mundo de la lucha profesional estaba ansioso por ver el mayor enfrentamiento en WWE entre las dos ex estrellas de las MMA. Sin embargo, las expectativas no estuvieron a la altura.

► La rivalidad no ha acabado

En Crown Jewel, los fans de WWE vieron como Bobby Lashley diezmaba a Brock Lesnar en un intenso combate. La lucha comenzó con un giro, ya que el «Todopoderoso» desató un brutal ataque antes de que sonar la campana. Los aficionados vieron a Lesnar en una situación de peligro contra Lashley. Aunque al final del combate la «Bestia Encarnada» se impuso al «Todopoderoso», los aficionados saudíes vieron como Bobby Lashley machacaba a Brock Lesnar una y otra vez, dejando al ganador del Royal Rumble de este año sobre la lona.

Según los informes, la disputa entre ambos aún no ha concluido. Bobby Lashley vio no quedó contento tras la derrota en Crown Jewel y quiere una pelea callejera para acabar con Lesnar de una vez por todas. Recientemente, Dave Meltzer de Wrestling Observer Newsletter señaló que WWE está planeando otro combate, poniendo a los dos hombres una vez cara a cara en una tercera y definitiva lucha que sirva de revancha para desempatar el 1 a 1 que iguala las victorias de ambos este año. Pero, según Meltzer, Lashley va a cambiar su personaje pasando a ser más rudo tras lo visto tras Crown Jewel:

«WWE diseñó la lucha de Crown Jewel para proteger a ambos. Es cierto que Lesnar acabó sobre la lona y que venció con mucha suerte, pero venció y fue capaz de resistir la sumisión de Lashley de la que nadie había escapado hasta la fecha. Ahora Lashley debería continuar como rudo«.

► La próxima vez que se vean las caras…

Tras el ataque de Bobby Lashley a Brock Lesnar después de su lucha en Crown Jewel, el «Todopoderoso» confía en haber conseguido que la «Bestia Encarnada» le tema. En una reciente aparición en el programa The Bump de WWE, el ex campeón de la WWE detalló por qué así lo cree:

«No, creo que él [Brock Lesnar] me tema más ahora. Porque es como el matón del parque. El matón intimida a la gente hasta que alguien se enfrenta a él y entonces tiene miedo, y ves que realmente se acobarda. Y creo que eso es lo que pasó esta vez, como Brock viene a cada lucha con una cantidad extrema de confianza, la próxima vez que nos veamos, no va a tener ese tipo de confianza. Va a ser un poco receloso, va a tener que entrenar porque sabe que no va a ser superior y sabe que no me voy a arrodillar ante él».

Recientemente, Bobby Lashley dejó a todos con la boca abierta en Raw tras arrasar con todos y con todo evitando el canje del maletín de Austin Theory sobre Seth Rollins, ¿Qué opinas sobre el personaje rudo de Lashley? Déjanos tu opinión en los comentarios.