Billy Corgan pudo comprar ROH antes que Tony Khan

Como reportó nuestro compañero Apolo Valdés, el pasado 2 de marzo 2022, durante el desarrollo del episodio de AEW Dynamite, Tony Khan anunció la adquisición de la empresa de lucha libre Ring of Honor. Compañía que en su momento de esplendor albergó a grandes estrellas.

► Billy Corgan pudo haber comprado ROH

La pandemia de covid-19 y el cese de todas las actividades a nivel mundial puso a ROH en aprietos. Tras el reinicio de actividades, la compañía estaba pasando por problemas económicos. Ya había suspendido los contratos de todos los luchadores de su elenco.

Pero antes de que Khan se hiciera con los derechos de la empresa del circuito independiente, los dueños de ROH, ofrecieron la venta de la empresa a otro promotor de lucha libre.

En el último episodio del podcast «Ten Count», Billy Corgan le dijo al presentador Steve Fall que también consideró comprar Ring of Honor.

«A mí también me ofrecieron Ring of Honor. No sé dónde estaba en el orden jerárquico en cuanto a quién se la ofrecieron primero. Tenía la sensación de que yo no fui el primero, y ciertamente no era el último. Por supuesto que consideré la compra».

Corgan ingresó al mundo de la lucha libre profesional en 2011 cuando fundó la promoción Resistance Pro Wrestling con sede en Chicago. El líder de Smashing Pumpkins más tarde se unió a TNA en 2015 antes de comprar la marca NWA en 2017.