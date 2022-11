El ex doble campeón de UFC Henry Cejudo reaccionó a una imagen que muestra el nuevo tatuaje en la cabeza del peso gallo número 4 del ranking Marlon ‘Chito’ Vera .

‘Chito’ ha estado en la mejor forma de su carrera en los últimos tiempos, en lo alto de una racha de cuatro victorias consecutivas. Las victorias incluyen finales sobre veteranos como Dominick Cruz y Frankie Edgar. El ecuatoriano de 29 años ha ganado un bono de Actuación o Pelea de la noche en sus últimas cuatro apariciones en UFC.

En un estado de ánimo de celebración, Vera mostró un nuevo tatuaje de una pantera negra en la parte posterior de su cabeza. La impactante imagen, compartida en el Twitter del reportero de MMA Mike Bohn, forzó una respuesta de Cejudo, quien escribió:

Now you are a pussy in the front and the back https://t.co/NqjvyFrxZt

— Henry Cejudo (@HenryCejudo) November 11, 2022