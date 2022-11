«Grand Slam In TKP Garden City Chiba» fue la función que Active Advanced Pro Wrestling presentó en el Chiba TKP Garden City Chiba.

► «Grand Slam In TKP Garden City Chiba»

En enfrentamiento de tercias, Ayato Yoshida, Shu Asakawa y Kyu Mogami superaron a Kunio Toshima, Shiori Asahi y Ayumu Honda. Esta confrontación fue preludio al próximo torneo individual.

Koen (Tatsuya Hanami y Takuro Niki) defendieron por primera ocasión el Campeonato de Parejas 2AW sometiendo a Taishi Takizawa y Daiju Wakamatsu en un intenso choque en estilo aéreo.

En el turno estelar, Kengo Mashimo defendió dos cinturones, el Campeonato de Peso Abierto 2AW y el Campeonato Legend. Su rival en turno fue Hayato Mashida de RJPW, quien llegó al ring con la consigna de devolver el título Legend a RJPW y apoderarse del de 2AW. Pero Mashimo hizo valer su condición de monarca y con el poder de su patadas doblegó a su rival para asegurar al séptima defensa del título de 2AW y la primera defensa del título de 2aw.

Los resultados completos son:

2AW «GRAND SLAM in TKP GARDEN CITY CHIBA», 30.10.2022

Chiba TKP Garden City Chiba

Asistencia: 208 Espectadores

1. Kaji Tomato y Joji Otani vencieron a CHANGO y Chicharito Shoki (10:28) con un Red Eye de Tomato sobre Shoki.

2. Kotaro Yoshino e Hyper Brave G-Valion derrotaron a Takuma Joshiba y Naka Shuma (8:17) con un Ruthless Indian Ocean de Valion sobre Joshiba.

3. Ayame Sasamura vs. Yuna Mizumori – finalizó en doble conteo fuera (8:58).

4. Road to Active Advance Tournament: Ayato Yoshida, Shu Asakawa y Kyu Mogami vencieron a Kunio Toshima, Shiori Asahi y Ayumu Honda (9:18) con la Rebellion de Asakawa sobre Honda.

5. 2AW Tag Team Title: Tatsuya Hanami y Takuro Niki (c) derrotaron a Taishi Takizawa y Daiju Wakamatsu (19:35) con un Mad Splash de Niki sobre Wakamatsu defendiendo el título

6. 2AW Openweight Title & Legend Title: Kengo Mashimo (c) venció a Hayato Mashita (12:40) con la Shinken defendiendo los títulos