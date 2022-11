Unas declaraciones de Billy Corgan indignan al panorama femenil

El año pasado, EmPowerrr supuso un soplo de aire fresco dentro del calendario de NWA, promotora que desde la pandemia no levanta cabeza. Billy Corgan y Mickie James consiguieron reunir a un elenco de competidoras sobresaliente, aunque eso sí, gracias a cierta colaboración de Tony Khan, quien no dudó en congratularse de que sin él este PPV nunca hubiera sido posible, pues permitió que varias «All Elite» compitieran allí.

Muchos seguidores esperaban una segunda parte ante la buena acogida que tuvo el evento, pero no hay visos de un NWA EmPowerrr 2. Y Corgan, durante entrevista reciente con Steve Fall, explicó el motivo.

«Estoy realmente intrigado por el interés en EmPowerrr. Seguimos queriendo hacerlo. Seguimos teniendo discusiones con otras compañías sobre trabajar juntos para crear un nuevo evento de EmPowerrr […] Por supuesto, hay cantidad de grandes luchadoras profesionales en el mundo. ¿Pueden luchar bajo el estilo de NWA? ¿Pueden sacar adelante un evento de pago por visión de tres horas? ¿Pueden impulsar la lucha libre femenil, no sólo en términos de lucha libre, sino en términos de mediaticidad internacional? Esas son mis preocupaciones. Y todo el mundo tendrá su propia versión. Esa es mi versión de esto y por tal motivo aún sigo con ello. Hasta que no podamos ofrecer un evento de clase mundial con algunas de las mejores luchadoras del mundo, por supuesto, en este caso, mujeres, no lo haremos».

Estas declaraciones de Corgan tuvieron lugar después de unas de Trevor Murdoch con similar argumentario, en las que el actual Campeón Mundial de Peso Completo NWA expuso que no pudieron encontrar «suficientes talentos de calidad televisiva».

Evidentemente, el talento femenil que habitualmente forma parte de los shows de NWA no ha recibido con los brazos abiertos tales palabras de Corgan. Y a este clamor se le unen ahora Nick Aldis y Mickie James.

Según Fightful, Aldis revela que Corgan faltó al respeto de Mickie James (su esposa) antes y después de la realización de NWA EmPowerrr el pasado año, motivo de que «The National Treasure» esté buscando en estos días su salida de NWA.

Además, Aldis asegura que varias luchadoras que han aparecido regularmente en la vetusta empresa están cuanto menos indignadas por las declaraciones de Corgan y Murdoch.

Se viene dudando de que el conflicto que Aldis mantiene con NWA sea legítimo, y que tal vez esto suponga una historia para generar miradas. Pero esta nueva vuelta de tuerca desde luego flaco favor hace a la imagen pública de Corgan.

🗞 Smashing Pumpkins’ Corgan takes pro wrestling to New Orleans this weekend!



🎟📺 Get your tickets and PPV now at https://t.co/nuNjHqNM77!!! https://t.co/5y7ap00RP7