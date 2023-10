Turning Point 2023 va desgranando gran cartel

Tras el sorprendente anuncio de ayer, podemos decir que Turning Point será el penúltimo PPV de Impact Wrestling bajo su actual era, cuando a partir de Hard To Kill la compañía vuelva a denominarse TNA.

Y quiere el destino que los seguidores británicos puedan presenciar tal acontecimiento de primera mano. Un escenario no ignorado por la todavía Impact, quien, como apunté, quiere contentar al público de aquellos lares con la inclusión de talentos oriundos del archipiélago.

Ya comentamos las implicaciones de Leon Slater, Subculture y Dani Luna, y ahora damos cuenta de los últimos anunciados para Turning Point 2023: Alex Windsor y Simon Miller.

La Campeona Británica Indiscutible RevPro se las verá con Gisele Shaw, vieja conocida por la rivalidad que mantuvieron precisamente por dicho oro dos años atrás, donde Windsor derrocó a la filipina, iniciando así su actual reinado.

Mientras, Miller lleva algo de menos tiempo intercambiando pullas con Joe Hendry en redes sociales. Otros dos que, no obstante, también se conocen por la escena británica y que coincidieron en el show ‘Fight Food’ del escocés, lugar en el que las hostilidades se detonaron definitivamente.

Y hay que hablar de otro añadido al cartel de Turning Point, ya sin británicos de por medio. En lo que será su quinta defensa del Campeonato Mundial Knockouts, Trinity lo pondrá sobre la mesa ante Deonna Purrazzo. Si Purrazzo pierde, no podrá volver a luchar por el título con Trinity como monarca.

El viernes 27 de octubre Impact recalará en el Walker Dome de Newcastle (Inglaterra), presentando Turning Point, cita cuyo cartel luce así.

BREAKING: @TheTrinity_Fatu will defend the Knockouts World Title against @DeonnaPurrazzo on October 27 at Turning Point in Newcastle – and it's the last time Deonna can challenge Trinity so long as Trinity is champion.



