«Evento cultural» fue el término que Chris Jericho y Eric Bischoff, respectivamente, emplearon para resaltar la importancia de AEW All In dentro del contexto luchístico contempóraneo. Y nadie puede negar que este show tuvo una repercusión como ningún otro producido por una empresa ajena a WWE en décadas, además de su (discutido) récord taquillero.

Pero como un servidor expuso vía artículo, siempre puntilloso, aquel histórico All In London pecó de poco inclusivo con la escena británica, merecedora de hueco ante su importancia en el nuevo «boom» luchístico que vive la industria.

Chris Jericho prometió el debut de Michael Oku y Jim Ross instó a Tony Khan a apostar por caras nuevas, generando gran expectación entre los mejores competidores del archipiélago. Pero finalmente, el único talento local sin contrato con AEW que compitió en la gran cita del pasado 27 de agosto fue Will Ospreay.

Y en estas llega Impact, aprovechando la candencia del mercado británico, para programar una gira por Reino Unido, UK Invasion Tour (26, 27, 28 y 29 de octubre), donde aparte de contar con Ospreay para Turning Point (27 de octubre), ha confirmado el debut sobre su producto de varios nombres punteros de aquel panorama.

Ya recogido aquí en SUPERLUCHAS, el joven Leon Slater defenderá el Campeonato NORTH Westling en Turning Point. Pero además, dicho PPV gozará de la implicación competitiva, aún por definir, de Alex Windsor, actual Campeona Británica Indiscutible RevPro.

