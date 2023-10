El elenco de WWE NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, de Orlando, Florida.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPAL BADA-BING-BADA-BOOM: Chase U vencieron a The Creed Brothers, OTM, Gallus, Brooks Jensen y Josh Briggs, Hank Walker y Tank Ledger, Charlie Dempsey y Drew Gulak, Damon Kemp y Miles Borne, Malik Blade y Edris Enofe, Ángel Garza y Humberto Carrillo y The Brawling Brutes (***) NXT BREAKOUT FEMENIL: Karmen Petrovic venció a Jaida Parker (*) Lyra Valkyria vencio a Tegan Nox (** 1/2) Shotzi venció a Kiana James (**) Arianna Grace venció a Brinley Reece (*) Carmelo Hayes venció a Baron Corbin y Dijak (*** 1/2)

► Este martes en WWE NXT

El pasado 3 de octubre, Lyra Valkyria derrotó a Roxanne Pérez y a Indi Hartwell en una amenaza triple, convirtiéndose en la retadora número uno al título femenil de la marca dorada. Será un desafío inesperado para la Campeona NXT, Becky Lynch, pues en las últimas semanas ha forjado una fuerte amistad con Valkyria. Este duelo entre irlandesas engalanará la primera noche del terrorífico Halloween Havoc, y sin duda será imperdible.

The Family (Tony D’Angelo y Channing «Stacks» Lorenzo) defenderán el Campeonato de Parejas NXT ante la Chase University (Andre Chase y Duke Hudson).

Y un clásico de Halloween Havoc es la ruleta de modalidades. Mediante este formato de Spin the Wheel, Make the Deal, veremos un Lights Out Match entre Blair Davenport y Gigi Dolin.

En la misma dinámica de Spin the Wheel, Make the Deal, habrá un Devil’s Playground Match entre Roxanne Pérez y Kiana James.

En las semifinales del torneo NXT Breakout en su rama femenil, veremos a Kelani Jordan contra Arianna Grace y a Karmen Petrovic contra Lola Vice.

Por otro lado, el poderoso Bron Breakker tendrá un mano a mano contra Mr. Stone.

Además, debutará Brian Pillman Jr., con su nuevo nombre en WWE: Lexis King.