¿Por qué Paul Heyman nunca se unió a TNA?

En 2009, Paul Heyman confirmó que no iba a unirse a TNA, ahora IMPACT, aunque el año que viene volverá a su antiguo nombre. El manager de The Bloodline en WWE pudo haber tomado ese camino pero nunca lo hizo, y ello fue debido a que Dixie Carter no le dio todo el control de la compañía, la cual era su condición para aceptar. La entonces presidenta de la misma no se la concedió, yendo en contra del consejo de Billy Corgan, actual mandamás de la NWA, quien se acuerda de aquellos momentos en The Kurt Angle Show.

► Paul Heyman, Dixie Carter y el poder de TNA

«Estaba sentado en una mesa, y ella dijo, ‘Si fueras yo, ¿contratarías a Paul Heyman?’ Yo dije, ‘Dale lo que quiera’. Ella me dijo lo que él quería. Era una gran cantidad de dinero y quería un control total absoluto. Dio una entrevista en la que más tarde dijo, después de que todo no sucedió y volvió a trabajar con la WWE, dijo lo que habría hecho, y dijo que habría limpiado a todos los veteranos excepto [Kurt]. Habría mantenido a Kurt Angle, habría apostado por los jóvenes y habría adoptado un estilo más enfocado en MMA. Fue muy interesante.

«Volviendo a la conversación con Dixie. Yo dije, ‘Por favor, dale lo que quiera’. ‘Bueno, quiere esto y aquello. Quiere el control total de mi empresa’. Yo dije, ‘Por favor, dáselo. En primer lugar, tus índices de audiencia se duplicarán de la noche a la mañana. En segundo lugar, te desharás de todos los críticos instantáneamente. En tercer lugar, te alabarán como un genio por traer a Heyman. En cuarto lugar, la empresa estará en llamas en seis meses. Te lo garantizo. Solo hazlo‘. Ella dijo, ‘¿qué hay de renunciar al control?’ Yo dije, ‘No me importa, simplemente dáselo’. Le supliqué. Imagina lo que habría sido esa empresa, con esa plantilla, o cualquiera que él hubiera traído. Habría sido un éxito arrollador. Creo que ella estaba muy reacia a renunciar al control».

«Para ser justos, analicemos ambos argumentos. Dirijo completamente la NWA, no tengo prisa por renunciar al control. Incluso si fuera Paul Heyman, tendría que pensarlo detenidamente. Él cambiará lo que quiero hacer, traerá a sus chicos y tal vez despedirá a algunos de los chicos a los que tengo apego. La lucha libre se basa en la lealtad y en quién confías. Tal vez mi empresa se descontrola de una manera que no puedo controlar. Para ser justos, tal vez esa fue su programción.

«Para ser crítico, todo lo que había hecho hasta ese momento no estaba funcionando, la estaban aplastando semanalmente, las calificaciones estaban disminuyendo, tenía problemas con los acuerdos de televisión, ese es un momento en el que dices ‘bien’. Tal vez ella va a Heyman y le dice, ‘Te daré el trabajo, te daré lo que quieras, tendrás control total, pero tengo que tener a una persona que sea mi persona. Tengo que tener a alguien en quien confío, para que si intentas robarme mi empresa o creo que estás arruinando todo, pueda recuperar el control'».

