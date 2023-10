momento no estaba guionado. Uno de ellos se molestó un poco y el otro le respondió con enojo. Pueden hacerlo funcionar, no hay nada de malo en ello, pero no fue fluido. Estaba pensando, ‘¿a dónde va esto?’ Son profesionales y lograron terminarlo. Sabes, fue esa línea de ‘enano vainilla’, vaya, qué línea tan terrible, ¿entiendes a lo que me refiero? Fue simplemente brutal.» Adam Copeland y Ricky Starks se enfadaron durante el episodio de AEW Collision de la semana pasada.

Más allá de AEW: Adam Copeland quiere luchar en la Arena México.

► El enfado de Adam Copeland y Ricky Starks

No obstante, la situación no fue a más, según sabemos gracias a una actualización que nos proporcionan nuestros compañeros de Fightful.

«La promo, de hecho, se calentó, pero no hubo problemas entre Copeland y Starks después del segmento.

«Una fuente afirma que Copeland no se ‘desestabiliza’ con promos como esa. Se dice que él mismo escribe su material y lo ha hecho desde que estaba en la WWE. A medida que avanzaba la promo de Starks, Copeland simplemente trató de responder a lo que se le estaba diciendo. Starks no se molestó por esto, ya que sintió que lo que Copeland dijo no era nada que no hubiera escuchado antes.

«Otra fuente dice que si tienen otra promo en el ring juntos, probablemente llevará a un intercambio similar.

«Finalmente, se agregó que Copeland ha estado recibiendo críticas excepcionales de todos en AEW. Está increíblemente emocionado de estar allí y quiere contribuir tanto como sea posible.»

Copeland no estuvo esta semana en Collision, en cambio, Starks y Big Bill retuvieron el Campeonato Mundial de Parejas ante Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta. Lo hicieron con ayuda de la House of Black, que, aprovechando el retorno de Malakai Black, estuvieron causando problemas durante todo el programa.