Trish Stratus se retiró de la competencia luchística en el 2006, casi una década antes de que Sasha Banks apareciera en el elenco principal y se convirtiera en una de las Superestrellas de la división femenil más populares de la WWE.

Trish tuvo un breve retorno en el 2018 cuando volvió a luchar en Evolution haciendo equipo contra Lita, para enfrentarse a Mickie James y Alicia Fox (quien estuvo en reemplazo de una lesionada Alexa Bliss). Luchó por última vez contra Charlotte Flair en SummerSlam 2019, contra quien perdió. En su momento, la miembro del Salón de la Fama WWE había declarado que su lucha contra Flair sería su último combate.

► ¿Trish Stratus vs. Sasha Banks en el futuro?

La miembro del Salón de la Fama WWE y la siete veces Campeona Trish Stratus recientemente publicó un críptico tuit en su cuenta oficial, insinuando que posiblemente volverá para entablar una lucha con la actual superestrella de SmackDown, Sasha Banks.

Como se puede ver en el breve video de casi veinte segundos, se destaca la fecha del 19 de marzo, seguida de una foto de Trish y Banks encarándose dentro de un ring.

Aquella imagen se dio en la primera batalla campal femenil de 30 mujeres que se dio en Royal Rumble 2018, donde Trish Stratus hizo una aparición especial y fue eliminada precisamente por Sasha Banks.

El 19 de marzo próximo, WWE tiene un evento en vivo programado en el Mobile Civic Center en Mobile, Alabama. Se anuncia que Banks luchará en el evento contra Naomi; sin embargo, siempre pueden haber cambios en el cartel previamente anunciado para los eventos en vivo. Recordemos que Sasha Banks todavía no está completamente recuperada de su lesión en el tobillo, según sus propias palabras. En esa fecha se celebrará el vigésimo aniversario del debut de Trish Stratus en WWE.

Hasta el momento, «La Jefa» aún no ha respondido a la publicación de Trish, pero aparentemente apunta a una pelea entre los dos en el futuro cercano. No necesariamente debe ser este 19 de marzo, pero quizás en esa fecha se pueda dejar plantada la primera piedra con miras a un posible mano a mano entre Trish Stratus vs. Sasha Banks en WrestleMania 36, teniendo en cuenta que «La jefa» no tiene rival programada, hasta el momento.