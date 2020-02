Últimos añadidos al cartel de AEW Revolution

El episodio de la pasada noche de AEW Dynamite apenas tuvo fisuras (una vez más), si bien el manejo de la división femenil se ha convertido en un mal endémico dentro de la compañía: buenos combates, desarrollo de historias, divertidos segmentos y un cierre a la altura, con Chris Jericho y Jon Moxley calentando todo lo posible su rivalidad de cara a AEW Revolution, PPV que tendrá lugar este sábado.

Y si bien ya se había anunciado la lucha entre Nyla Rose y Kris Statlander por el Campeonato Mundial Femenil AEW y el duelo SCU vs. The Dark Order, un inesperado encuentro se confirmó durante la emisión de este capítulo.

IT'S OFFICIAL!@BASTARDPAC VS. @ORANGECASSIDY!

Get your tickets at https://t.co/5WsWwyDkwZ or watch LIVE this Saturday via

February 27, 2020