Dentro del habitual calendario anual de eventos, All Elite Wrestling ha conseguido hacer de los sábados uno de esos días grandes para la lucha libre «mainstream» estadounidense. Y su próxima cita, AEW Revolution, tendrá un sabor especial en este sentido tanto por su denominación como por en el sentido comentado, estar situado un 29 de febrero, simbolizando la condición de singularidad que Tony Khan y Cía quieren otorgar a su producto.

Y si ya hablamos de que AEW Full Gear debía servir para consolidar su apuesta, AEW Revolution luce cual nuevo AEW All Out por la importancia de las historias que desembocarán en este PPV, sexto ya de la particular cronología de la empresa, del que SÚPER LUCHAS ofrecerá debida cobertura en directo. Motivo de que, a fin de que no pierdan detalle de esta prometedora cita, recojo a continuación los principales horarios de emisión para los principales países de habla hispana.

► Horarios por país

(Buy In)

Ciudad de México (México) – 6:00 PM

Madrid (España) – 1:00 AM del domingo 1 de marzo

Santiago (Chile) – 9:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 9:00 PM

Bogotá (Colombia) – 7:00 PM

Asunción (Paraguay) – 9:00 PM

Belmopán (Belice) – 6:00 PM

Caracas (Venezuela) – 8:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 6:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 7:00 PM

La Habana (Cuba) – 7:00 PM

La Paz (Bolivia) – 8:00 PM

Lima (Perú) – 7:00 PM

Managua (Nicaragua) – 6:00 PM

Montevideo (Uruguay) – 9:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 8:00 PM

Quito (Ecuador) – 7:00 PM

San José (Costa Rica) – 6:00 PM

San Juan (Puerto Rico) – 8:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 6:00 PM

Santo Domingo (Republica Dominicana) – 8:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 6:00 PM

(Show principal)

Ciudad de México (México) – 7:00 PM

Madrid (España) – 2:00 AM del domingo 1 de marzo

Santiago (Chile) – 10:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 10:00 PM

Bogotá (Colombia) – 8:00 PM

Asunción (Paraguay) – 10:00 PM

Belmopán (Belice) – 7:00 PM

Caracas (Venezuela) – 9:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 7:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 8:00 PM

La Habana (Cuba) – 8:00 PM

La Paz (Bolivia) – 9:00 PM

Lima (Perú) – 8:00 PM

Managua (Nicaragua) – 7:00 PM

Montevideo (Uruguay) – 10:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 9:00 PM

Quito (Ecuador) – 8:00 PM

San José (Costa Rica) – 7:00 PM

San Juan (Puerto Rico) – 9:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 7:00 PM

Santo Domingo (Republica Dominicana) – 9:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 7:00 PM

► Cartel

Sólo cuatro luchas oficialmente anunciadas, pero dos más parece que se añadirán en breve, según los últimos acontecimientos en AEW Dynamite. Si seguimos la dinámica de anteriores menús, se sumarían otros dos encuentros, uno en teoría destinado al «Buy In», previa del show aún no confirmada por AEW.

CAMPEONATO MUNDIAL AEW

Chris Jericho (c) vs. Jon Moxley

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW

Kenny Omega y «Hangman» Page (c) vs. The Young Bucks

Cody Rhodes vs. MJF

Dustin Rhodes vs. Jake Hager

► Cómo ver AEW Revolution