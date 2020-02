5 grandes luchas "I Quit" en la historia de WWE

Poco comunes en la actualidad, principalmente por el producto PG que presenta WWE, tampoco podemos afirmar que lo combates de la modalidad «I Quit» hayan sido demasiado frecuentes en la historia del Imperio McMahon. El último presentado en las pantallas de esta compañía se remonta a 2017, bajo 205 Live, cuando Cedric Alexander y Noam Dar dirimieron sus diferencias de tal manera.

Pero la semana que viene, un nuevo enfrentamiento se sumará al historial de los «I Quit», el segundo protagonizado por mujeres en WWE, tras el Beth Phoenix vs. Melina de One Night Stand 2008.

Acontecimiento con el que aprovecho para presentar los, a juicio de un servidor, los cinco encuentros más memorables adscritos a dicha modalidad en la historia de McMahonlandia, desde que Bob Backlund y Bret Hart la estrenarán en WrestleMania XI.

► Los 5 mejores «I Quit» de WWE

Mankind (c) vs. The Rock por el Campeonato WWF; Royal Rumble 1999

Situado dentro las «Monday Night Wars», tal vez estemos ante el combate más famoso de la historia de WWE después del Hulk Hogan vs. André el Gigante de WrestleMania III y el «Hell in a Cell» entre The Undertaker y Mankind de King of the Ring 1998. Analizado en el famoso documental Beyond The Mat, por su brutalidad, nunca antes vista en un producto «mainstream», su importancia —pues desde luego no supone un dechado de calidad técnica— fue crucial para la victoria de la entonces WWF sobre WCW, demostrando un riesgo creativo que la extinta empresa de Ted Turner nunca pudo destilar en un punto decisivo de esta guerra. Una victoria de The Rock aquí, por cierto, que The Miz intentó emular sin éxito en Over The Limit 2011.

John Cena (c) vs. JBL por el Campeonato WWE; Judgment Day 2005

Seis años hubo que esperar para que la ya denominada WWE programara un nuevo «I Quit», en lo que simbolizaba también un pase de antorcha entre un nombre de la «Attitude Era» y otro de la «Ruthless Aggression». Y ese factor de «despiedad» queda perfectamente resumido en 22 minutos de contienda, con un Cena cubierto en sangre cual protagonista del film Braindead y una serie de golpetazos recibidos por Layfield que quién sabe si no fueron los causantes de que a posteriori, el texano, entre otras cosas, hiciera el saludo nazi durante un house show. Lo extremo, como ya expuse en un artículo, forjando a las últimas grandes estrellas que ha dado el gigante estadounidense.

En estos últimos días Melina ha estado muy presente en las conversaciones de los fanáticos de WWE, después de saber que Nikki y Brie Bella formarán parte este año del Salón de la Fama de WWE, mientras esta veterana gladiadora, hoy una de las estrellas de NWA Power, aún espera su reconocimiento. Y en este tercer punto del listado, Melina tuvo la que sería su primera actuación destacada como talento individual lejos de Johnny Nitro y Joey Mercury, cuando Flair amenazó con golpearla con un bate recubierto de alambre de espino, obligando a Foley, entonces buen amigo de la californiana, a rendirse. Por lo demás, poco que añadir: ¿bajo qué estipulación no supo brillar «The Nature Boy»?

Muchos seguidores esperaban más de esta rivalidad. Tal vez demasiado, considerando que lo PG ya empezaba a hacer de las suyas sobre el producto. No obstante, un servidor resulta elogiable el esfuerzo puesto por los implicados, al ofrecer un «I Quit» que si bien no lució tan sangriento como otros y quedó un tanto diluido dentro del cartel de un sobresaliente PPV, tuvo unas dosis de drama sin precedentes en WWE, aderezado con el uso de elementos propios de un TLC; tributo velado a la estipulación que los hizo célebres. A destacar el final, donde Matt, atado a una mesa y a fin de evitar un Leg Drop de su hermano desde lo alto de una escalera, intentó convencer a este de que cambiara de opinión. En vano, claro.

Randy Orton (c) vs. John Cena por el Campeonato WWE; Breaking Point

El culmen de los «I Quit» en WWE, apenas meses después de la lucha fratricida entre los Hardy. Las dos mayores Superestrellas de los últimos años enfrascados en un programa que llegaba a su «punto de inflexión», pues Cena se hizo por cuarta vez con el magno cetro de la empresa, aunque no a su final: todo se decidió al mes siguiente en Bragging Rights, bajo un igualmente soberbio «Iron Man». Y para los detractores de Cena, este acalló de nuevo muchas bocas, mediante un trabajo ejemplar como técnico, superando la actuación de un Orton no precisamente ajeno a lo extremo. WWE tenía que proteger a su superhéroe, pero al contrario que en otras ocasiones, su historia de superación contada durante la contienda lució creíble y entusiasmó al respetable.