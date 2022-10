Kurt Angle fue una de las mayores estrellas de WWE a principios de la década de 2000, pero los problemas fuera del ring le costaron en su día la oportunidad de volver a la empresa. Angle tuvo el mejor año de novato de la historia de WWE y muy pocos luchadores se han acercado al éxito que tuvo en los primeros 12 meses de su carrera. Llegó a hacerse con el campeonato mundial un total de seis veces, y siempre fue presentado como una de las grandes atracciones de WWE luchando con gente como The Rock, Triple H o Brock Lesnar.

►Kurt Angle suplicó a Vince McMahon que le despidiera en 2006

Fue una de las principales estrellas de WWE a lo largo de su carrera, pero a principios y mediados de la década de 2000, Angle comenzó a luchar contra el desgaste constante y desarrolló una adicción al alcohol y a los calmantes. La mayor parte del tiempo luchaba lesionado y solía tomar hasta 65 pastillas de Vicodin al final de cada noche para calmar el dolor y descansar.

Kurt Angle perdía el control de su vida a pasos agigantados y Vince McMahon comenzó a distanciarse de Angle. El Héroe Olímpico veía a McMahon como una figura paterna, y estaba angustiado por el hecho de que McMahon ya no respondía a sus llamadas y mensajes. Una noche, Angle, se pasó de la raya y envió un mensaje de voz amenazante a McMahon, siendo esto un punto de inflexión en su relación con las drogas ya que Vince llamó a Kurt Angle a capítulo tras escucharlo, se quitó la chaqueta y discutieron. La noche acabó con Kurt Angle llorando sobre el regazo de Vince. Hizo las paces con su jefe pero le suplicó que le liberara de su contrato ya que estaba tocando fondo.

►Kurt Angle estuvo a punto de regresar a la WWE en 2014

En 2014 comenzaron a surgir rumores del regreso de Kurt Angle a WWE tras su paso por TNA, pero las negociaciones se rompieron cuando parecía que estaban llegando a buen puerto. Angle regresó a la compañía donde todo comenzó, pero para ese momento estaba muy limitado dentro del ring y no podía trabajar en grandes luchas como solía hacerlo antes. Si hubiera vuelto en 2014, podríamos tener una serie de clásicos de cinco estrellas contra gente como CM Punk y Daniel Bryan. Entonces, ¿qué pasó? Todo parece indicar que fue Triple H fue quien vetó la idea de que Kurt volviera.

Una vez que su contrato con TNA expiró, Angle entró en negociaciones con Triple H para su regreso. The Game sólo le ofreció una opción, un contrato a tiempo completo, algo que Angle no estaba dispuesto a aceptar. Angle entonces dijo querer negociar solo con Vince McMahon aunque éste le dio la espalda y dijo que ahora era Triple H el encargado de llevar todo ese tipo de temas contractuales. Era un contrato de lucha libre a tiempo completo o nada, así que Angle volvió a TNA. Más tarde dijo que estaba claro que la empresa no tenía ningún interés en traerlo de vuelta y admitió que McMahon no quería saber nada de él en ese momento, ya que se metía en problemas a menudo y coleccionaba multas por conducir bajo los efectos del alcohol.

En los últimos años no ha sido raro leer rumores sobre las diferencias que Triple H y Kurt Angle tenían en el backstage. En una entrevista en 2008, Angle criticó a Triple H por estar celoso, ya que era mejor luchador que él. También acusó a The Game de hacerle la vida imposible ante el resto de talentos cuando le vitoreaban por encima de la nueva cara de John Cena. También apuntó a Shawn Michaels de quejarse a Vince McMahon de que Angle trabajaba demasiado en el ring.

Es importante mencionar que en 2008, Angle estaba en lo más bajo de su carrera, por lo que estos comentarios fueron muy probablemente el resultado de la ansiedad y el estrés. Al final, Angle regresó a la WWE en 2017 e hizo las paces tanto con Triple H como con Vince McMahon.