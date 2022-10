Bobby Lashley critica duramente a WWE

Bobby Lashley acaba de perder el Campeonato de los Estados Unidos la pasada semana en Raw gracias a la interferencia de Brock Lesnar en la previa de su lucha con Seth Rollins, sin embargo, «The Almighty» parece haber pasado página ya que en el podcast de esta semana de Sam Roberts ha querido hablar acerca de cómo vivió la vuelta a los estadios tras la pandemia y ha asegurado estar más que dolido con WWE por el hecho de haber sido muy parciales en la era posterior a la misma.

Las palabras de Bobby Lashley deben de entenderse desde el prisma del ostracismo al que han sido relegados dos grandes talentos y amigos como Cedric Alexander y Shelton Benjamin, quienes han desaparecido totalmente de la programación televisiva de WWE. En unos momentos de cambios en los que parece que Bobby Lashley tiene todas las papeletas para ser el rival de Brock Lesnar en Crown Jewel, ahora que no tiene ningún campeonato entre manos, quizás sea buen momento para volver a reunirse con ellos ya que, como confesó, fue «uno de los mejores momentos de su vida».

► Duras críticas de Bobby Lashley al sistema postpandemia de WWE

«Creo que los que estuvimos grabando semanalmente durante la pandemia somos los que deberíamos de estar en lo más alto del elenco en la actualidad porque durante la pandemia pasó de todo: la gente no podía salir a las calles… y yo estaba viajando absolutamente todas las semanas para hacer esos shows en el ThunderDome y, especialmente, The Hurt Business llevamos todo el peso del programa sobre nuestros hombros, hicimos todo lo que nos dijeron que hiciéramos y realmente éramos un gran grupo porque todo era real, los chicos: Cedric, MVP, Shelton y yo estábamos comandando el show y pensábamos: ‘No importa que no haya nadie en el estadio, conocemos a la gente y sabemos lo que hay detrás’.

«MVP siempre sabe cómo manejarse porque se muestra muy activo en las redes sociales y sabe lo que piensa la gente en cada momento así que después de cada show nos reuníamos los cuatro para comer algo y discutíamos y analizábamos en qué podíamos mejorar cada uno y pensábamos que cuando volviera la gente a los estadios se volverían locos con nosotros pero no llegó a pasar».

► Cuando otros tenían miedo nosotros sí estábamos allí

«No tuvimos la oportunidad y parecía que teníamos que decir: ‘¿Os acordáis de nosotros que viajábamos todas las semanas cuando había gente que no iban nunca por miedo, porque no querían hacerlo por el riesgo que suponía?’ y nosotros estábamos allí todas las semanas dejándonos la piel sobre el cuadrilátero. Dicho esto creo que The Hurt Business tiene mucha vida por delante y volveremos a estar juntos porque creo que fue uno de los mejores momentos de mi carrera y me gustaría volver a intentarlo».