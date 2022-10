Daniel Cormier cumplía su sueño de Cenicienta por un día y el pasado fin de semana se convertía en árbitro de WWE por primera vez en su dilatada carrera deportiva. Era de las pocas cosas que le quedaban por hacer, tras haber insistido en diferentes ocasiones a WWE acerca de la posibilidad de subir al cuadrilátero. Y aunque no pudo ser para competir de tú a tú con ninguno de los talentos de la empresa que ahora dirige Triple H, sí que fue para ponerse la camiseta rayada de árbitro y dirigir el combate en la “fight pit” entre Riddle y Seth Rollins en Extreme Rules.

► Daniel Cormier olvidó su papel en Extreme Rules

Daniel Cormier, miembro del Salón de la Fama de UFC y actual comentarista de la empresa de Dana White, cumplió con el cometido de traer ojos nuevos al producto; lo que siempre se dice cuando una personalidad de fuera de la lucha profesional se acerca a este deporte de entretenimiento, pero poco más. Podríamos haber esperado muchas más cosas de la intervención del medallista de los Juegos Pan Americanos de 2007 sobre el ring de WWE y la cosa realmente prometía cuando en los primeros compases se encaraba con ambas Superestrellas para marcar territorio y dejar bien claro quién mandaba dentro de la celda de lucha, pero ni intercambio de golpes ni ningún otro altercado físico, Daniel Cormier se dedicó a lucir planta y poco más.

► Daniel Cormier, un fan más de WWE

Siempre lo ha dicho por activa y por pasiva; a Daniel Cormier le habría encantado luchar en WWE y bien cerca que estuvo tras una de sus últimas interacciones con Brock Lesnar en UFC 226 (2018) y aunque ha habido muchos rumores tras su aparición el pasado fin de semana, ni Brock ha mostrado interés ni el propio Cormier ha querido citarle entre las cuerdas. Parece que finalmente nos quedaremos sin presenciar la brutal lucha entre ambos pero a Cormier “le ha picado el gusanillo” y ha confesado en una entrevista con ESPN MMA que quiere volver a ponerse en forma para poder subirse al ring.

Muchas cosas tiene que mejorar Cormier antes de poder volver a convertirse en una atracción de cara a los aficionados de WWE que acabaron con un mal sabor de boca tras una actuación que dejó mucho que desear, empezando por el final de la lucha entre Riddle y Rollins, que según dijo en la misma entrevista “se le olvidó por completo”:

“Sí, la experiencia ha sido incomparable y aunque se me olvidó el final y tuve que preguntar varias veces, no lo cambiaría por nada del mundo. Estar ahí fuera fue alucinante. La energía de los fans en tremenda y por eso, salir y recordar todos los puntos del combate paso a paso hace que no sea fácil hacer lo que hacen estos atletas”.

A pesar de todos los defectos de su primera aparición a gran escala en WWE, Cormier no descarta una nueva colaboración con Triple H y compañía, ni siquiera el tan cacareado combate frente a Brock Lesnar que se nos negó a todos en UFC:

“Estamos hablando y seguramente no será la última vez que WWE y yo hagamos negocios juntos; eso sí, tengo que ponerme en forma y quitarme algunos kilos de encima, pero después todo puede pasar”.