Bobby Lashley acaba de perder el Campeonato de Estados Unidos frente a Seth Rollins pero al mismo tiempo está retomando su rivalidad con Brock Lesnar; se verían las caras en un nuevo mano a mano en Crown Jewel 2022. Ya se enfrentaron anteriormente en un choque el uno contra el otro, cuando «La Bestia Encarnada» retuvo el Campeonato WWE ante «El Todopoderoso» en Royal Rumble 2022. Y también en Day 1 en un combate entre cinco y en Elimination Chamber 2022, consiguiendo en ambas Lesnar salir con el título.

► La historia no contada de Bobby Lashley

Pero ahora dejamos el presente y el futuro de Lashley para mirar hacia el pasado y descubrir una historia que quería contar sobre la depresión en la que iba a engordar 30 kilos. Hablando recientemente en NotSam Wrestling, el que fuera Campeón WWE daba a conocer la idea que tenía y que le propuso a Vince McMahon: El veterano luchador aclara también que al entonces mandamás de la compañía no le parecía que pudiera llevar a cabo el plan que tenía. Entendemos que fue ahí donde quedó todo.

«Le dije a Vince hace un año, creo que hace uno o dos años, le dije: ‘Quiero hacer este personaje’. Él dijo: ‘¿Qué es?’. Le dije: ‘Si me derrotan una vez, quiero entrar en una depresión severa y aumentar como 40, 50, 60 o 70 libras y simplemente estar gordo, y luego ser un personaje completamente diferente y luego tener a alguien como un MVP, o alguien que está de mi lado, me ayude a dar la vuelta a la situación y a que la multitud me vea de otra manera’. Él dijo: ‘No hay forma de que puedas hacer eso’. Le dije: ‘Hombre, creo que puedo’.

¿Os hubiera gustado ver esta historia de Bobby Lashley en WWE?