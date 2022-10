Liv Morgan muestra secuelas de su combate en un WWE Live

Liv Morgan perdió durante el evento premium Extreme Rules 2022, el Campeonato Femenil SmackDown ante Ronda Rousey, logró sacar adelante una lucha que se le estaba complicando, consiguiendo eventualmente dejarla inconsciente con su palanca al brazo. Desde entonces, la ahora ex Campeona ha estado insinuando que podría hacer un cambio de bando, y en el reciente Friday Night SmackDown mostró una actitud inusual cuando parecía «disfrutar» el castigo que recibía, a la vez que mostró un lado más agresivo en su contienda contra Sonya Deville, mismo que concluyó sin vencedora.

► Liv Morgan y Ronda Rousey tuvieron su revancha de Extreme Rules

Luego del cambio de apariencia —el viernes usó un atuendo que hacía recordar a la personaje de DC, Harley Quinn— y de actitud del pasado viernes, muchos se preguntan qué es lo que le espera a Liv Morgan luego de que perdiera su título. Y es que a pesar de que no ha dado mayores indicios en pantallas, fuera de la programación regular de SmackDown la situación luce un poco más clara.

Precisamente, este sábado Liv Morgan formó parte de un evento en vivo no televisado y luchó contra Ronda Rousey en una lucha de reglas extremas por el Campeonato Femenil SmackDown. La ex Campeona perdería este combate, pero la opinión de los fanáticos fue de que esta lucha resultó mejor que aquella que ambas tuvieron en Extreme Rules, y con el que la ex UFC recuperó el título.

Liv Morgan recurrió a su cuenta de Twitter para publicar una fotografía, misma que mostró las secuelas de su reciente encuentro contra Ronda Rousey.

«Extremo»