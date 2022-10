Dwayne «The Rock» Johnson fue la estrella invitada al programa de variedades «El Hormiguero» de Antena 3 (canal español) ya que pasaba por Madrid para presentar su última película «Black Adam». El programa líder de su franja horaria, al que The Rock acudía por tercera vez, no perdió la ocasión de preguntar, al ahora actor mejor pagado de Hollywood, sobre su carrera como luchador en WWE y cómo vive el desarrollo de su hija mayor, Simone Johnson, en la compañía que le dio a él toda la fama del mundo además de comentar qué le diferenciaba del resto de luchadores del elenco.

Anoche fuimos LO MÁS VISTO y MINUTO DE ORO con 3.696.000 telespectadores ¡GRACIAS a @TheRock y a todos los que nos visteis! ❤️ #HollywoodEH pic.twitter.com/kN2gudqfA8 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 20, 2022

► Como padre, ¿Quiere que su hija se dedique a la lucha profesional?

Cierto es que como padre las cosas se ven siempre diferentes a cuando a uno mismo le suceden. The Rock vivió la mayor de las glorias y el mayor de los sueños en WWE siguiendo los pasos de su padre y de su abuelo, entre otros miembros de la familia) pero ahora se enfrenta a una difícil decisión, y es que su hija mayor, Simone Johnson más conocida entre los luchadores actuales como Ava Raine, hace ya aproximadamente un año que comenzara a entrenar en el Performance Center de Orlando para seguir la estirpe familiar, cosa que según confesaba The Rock, aunque no le gusta demasiado porque sabe lo sacrificado que es ese estilo de vida, no le queda otra que aceptarlo:

«Como padre quiero que ella haga lo que le pida su corazón y cuando me enteré y ella me dijo que quería dedicarse a la lucha libre pensé: ‘No sé si quiero que lo haga porque es realmente un negocio difícil y estresante’. Es muy muy duro física y mentalmente y muy duro también para las relaciones porque no tienes tiempo libre. Cuando me dedicaba a la lucha libre luchaba 250 noches al año en 250 ciudades diferentes, cada noche una ciudad diferente durante años y eso es muchísimo estrés para una relación de pareja y para tu cuerpo… para todo y yo no quería eso para ella pero finalmente he visto que le encanta y si a ella le gusta, yo como padre lo que tengo que hacer es apoyarla, así que adelante».

► ¿Qué le diferenciaba a The Rock del resto de luchadores?

«Lo que marcó las diferencias para mí en la lucha libre era que no me importaba ser el que más gritara, no quería eso ni tampoco quería ser el más grande porque en la lucha profesional hay muchos luchadores más grandes que yo, ni el que hacía los saltos más espectaculares. Lo que quería hacer cada noche era conectar con el público, como un presentador de televisión con el que la gente se vuelve loca cuando sale en cámara. Quería conectar cada noche y para conseguirlo lo que me ayudó mucho fue escuchar a la fanaticada porque en ese mundo la fanaticada grita mucho y te dicen por dónde tienes que ir en medio de una lucha o en el micro; yo siempre les he escuchado y eso es lo que me distinguió del resto… además de ser muy guapo».