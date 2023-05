El 16 de mayo se cumplirá un año desde que Sasha Banks y Naomi abandonaran Raw, dejando los cinturones de Campeonas de Parejas WWE en la oficina, debido a su descontento con cómo las estaban tratando en la compañía. Aquel episodio causó un importante revuelo, pero nadie esperaba que ninguna de las dos volviera nunca. En la actualidad, son Mercedes Moné y Trinity. La primera se ha mudado a Japón para trabajar tanto en NJPW como en STARDOM. La segunda continúa en Estados Unidos trabajando en IMPACT.

Powerful Interview today from @TheTrinity_Fatu with @MickieJames @THETOMMYDREAMER & @davidlagreca1 💪💪💪

Take a sample of it below 🔽and MAKE SURE to catch the FULL Interview later on the Busted Open Podcast! pic.twitter.com/jE2VR8Q6Nu

— SiriusXM Busted Open (@BustedOpenRadio) May 3, 2023