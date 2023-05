Naomi es ahora Trinity en la lucha libre profesional -acaba de firmar con IMPACT- y sigue siendo Trinity Fatu en la vida real. Y acaba de presentar una solicitud para registrar, para poseer, ambos nombres, el primero con intenciones luchísticas y el segundo con intenciones comerciales, según nos informan nuestros compañeros de Fightful. En cuanto a la descripción de dicha documentación, como leemos a continuación, es la habitual. Recordemos que anteriormente la luchadora solicitó el registro de la marca Trinity Starr, pero finalmente la desechó.

«El registro de la marca TRINITY está destinado a cubrir las categorías de entretenimiento en la naturaleza de los combates de lucha libre; Servicios de entretenimiento, en concreto, exhibiciones de lucha libre y actuaciones de un luchador profesional y animador; Servicios de entretenimiento, en concreto, apariciones en vivo de luchadores profesionales y animadores deportivos; Servicios de entretenimiento, en concreto, apariciones personales de un luchador profesional y animador deportivo; Servicios de entretenimiento, en concreto, apariciones televisadas de un luchador profesional y animador deportivo; suministro de noticias e información sobre lucha libre a través de una red informática mundial; Suministro de entrevistas en línea con un luchador profesional y animador deportivo en el campo de la lucha libre profesional y el entretenimiento deportivo con fines de entretenimiento».

«El registro de la marca TRINITY FATU está destinado a cubrir las categorías de sombreros; Pantalones; Camisas; Medias; pañuelos; Camisas y camisas de manga corta; sudaderas; Sudaderas con capucha».

