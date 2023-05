Conor McGregor amenaza a Roman Reigns y Paul Heyman

«La diferencia entre UFC y WWE es que, si miras a WWE, tienen un valor de entretenimiento y tienen a estos muchachos que son atletas increíbles que entran y hacen lo suyo. Es bien sabido que está escrito. Cuando miras el UFC, esto es tan real como parece. Ese es nuestro lema. Tienes a estos muchachos que son atletas increíbles que tienen que ser completos y estar bien versados ​​en todos estos diferentes aspectos de las artes marciales. Entonces tienes el lado del entretenimiento también, pero es una pelea real, es real. No hay resultados predeterminados en el UFC. Realmente no habrá ningún tipo de cruce«. Dana White apunta que no habrá cruces entre UFC y WWE a pesar de pertenecer ambas a Endeavor.

> Conor McGregor apunta a WWE

Pero poco antes el mismo presidente de la compañía de artes marciales mixtas señalaba que «ni siquiera sé qué diablos es esto todavía«, así que realmente no tiene sentido descartar nada todavía realmente pues esta relación ni siquiera ha comenzado pues la empresa de lucha libre profesional todavía no ha cerrado la transacción. Pero a pesar de todo esto, no faltan los aficionados que estén ilusionados con dichos posibles cruces, con ver a atletas de la UFC en la WWE y viceversa, aunque la segunda opción es más complicada. Y ahí entra ahora -no es la primera vez- Conor McGregor, pues en varios tweets que fueron eliminados, como siempre, amenazó tanto a Roman Reigns como a Paul Heyman haciendo referencia a SummerSlam 2023.

«Voy a hacerle un suplex a Paul Heyman en el lugar«.

«Solo hay un campeón-campeón».

«Aspirantes».

«Llegaré a SummerSlam en mi yate. Roman y Paul, salgan de autobús«.

Si pensamos en una pelea, este desafío McGregor-Reigns no tiene ningún sentido. En cambio, en una lucha sabemos que el más pequeño puede vencer al más grande.

