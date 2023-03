Naomi solicita registro de la marca Trinity Starr

Unas horas atrás confirmamos, a través de la misma luchadora, que Naomi ya no forma parte de la WWE. No fue ninguna sorpresa pues llevaba fuera de la programación de la compañía desde que ella y Mercedes Moné entregaran los cinturones de Campeonas de Parejas en la oficina de Raw para mostrar su descontento por el manejo que estaban recibiendo. La ahora Campeona IWGP encontró su nuevo camino en la lucha libre profesional haciéndose agente libre y teniendo una primera, y actual, aventura en Japón. Pero acerca de su amiga no tuvimos ninguna novedad, luchísticamente hablando.

> Naomi sería a partir de ahora Trinity Starr

En cambio, ahora sí que la tenemos: ha solicitado el registro de la marca Trinity Starr también para cuestiones relativas a la industria de los encordados, según confirman nuestros compañeros de Fightful. Entendemos que ese es el nombre que va a utilizar de ahora en adelante la que fuera dos veces Campeona SmackDown.

“IC 025. US 022 039. G & S: Gorras; Camisas; sudaderas; Sudaderas con capucha.

“IC 041. US 100 101 107. G & S: entretenimiento del tipo de eventos de lucha libre; Servicios de entretenimiento, en concreto, eventos de lucha libre y actuaciones de un luchador profesional y animador; Servicios de entretenimiento, en concreto, apariciones en vivo de animadores deportivos y profesionales de lucha libre ; Servicios de entretenimiento, en concreto, apariciones personales de un luchador profesional y animador deportivo; Servicios de entretenimiento, en concreto, apariciones televisadas de un luchador profesional y animador deportivo; suministro de noticias e información sobre lucha libre a través de una red informática mundial; Suministro de entrevistas en línea con un luchador profesional y animador deportivo en el campo de la lucha libre profesional y entretenimiento deportivo con fines de entretenimiento”.

