Shawn Spears considera su presente y futuro en AEW

Shawn Spears acaba de volver a la programación de AEW. Y lo ha hecho con las ideas claras. Es consciente tanto de su situación dentro de la compañía, quién es como luchador, así como de su vida fuera de los encordados. Fue padre no hace mucho junto a la ex luchadora Cassie Lee, antes conocida como Peyton Royce en WWE. Además, tiene una escuela de lucha libre junto a Tyler Breeze. Recientemente, estuvo considerando su presente y futuro como All Elite mientras hablaba con WrestleZone.

> Un luchador impulsado por su personaje

“Siempre he sido una persona muy impulsada por el personaje. Crecí con algunos de los mejores: Mr. Perfect, Rick Rude y Rick Martel, crecí con personajes. Creo firmemente en que las personas invierten en personajes, creo que hoy en día es un concepto perdido hasta cierto punto. Todavía hay muchos personajes en la lucha libre, pero parece haber mucho énfasis en los movimientos. Lo comparo con un actor con guión, Denzel Washington, en mi opinión, es uno de los mejores actores de todos los tiempos. Cómo trabaja en un papel para él son sus herramientas. Los movimientos de lucha para nosotros son solo herramientas. Es el personaje en lo que la gente se involucra, no necesariamente las palabras en una página o los movimientos en el ring. Así que siempre estaré inclinado a tener un personaje. Me gusta tener capas en ese personaje, ya sea cómico o un tipo enojado que balancea una silla y golpea a alguien. Pero estas son solo todas las capas de Shawn Spears. Me gusta ser lo más amplio posible. Recuerdo a Dusty diciéndome en los días de FCW: ‘Muchas veces en este negocio te darán mi*rda de pollo, es solo una cuestión de si puedes convertirlo en ensalada de pollo’. Eso es lo que hace a un profesional. Me gustaría pensar que cualquier cosa que me hayan dado, ya sea para mí específicamente o para resaltar a todos los que me rodean, he convertido todo lo que me han dado en ensalada de pollo cada vez».

> Buscando grandes combates

“Entonces, ya sea que me destaquen o no, no creo que eso vaya a ser una cosa. Creo que mi papel en AEW está bastante establecido. A mí, a falta de una mejor frase: ya no me importa. Quiero salir y tener combates explosivos, quiero luchar con Jay White, quiero luchar con FTR, quiero luchar con Wardlow, quiero luchar con Max, quiero luchar con estos muchachos porque me estoy relajando. Mi tiempo está llegando a su fin. Quiero tener encuentros explosivos antes de terminar, sacarlo de mi sistema y cabalgar hacia la puesta de sol”.

> Controlar lo que puede controlar

“Es increíble cómo tu perspectiva puede cambiar. Tus prioridades están bastante grabadas en piedra, mi trabajo hasta que apareció mi hijo era mantener a mi esposa, cuidar de mi esposa y mi hogar. Ahora que él está aquí es una adición especial a todo eso. Mi perspectiva hacia el trabajo, eso ha cambiado bastante drásticamente. Mi impulso no lo ha hecho, soy una persona bastante orientada a objetivos, pero también soy sensato y lógico. Controlo lo que puedo controlar y lo has escuchado un millón de veces. Solo puedes controlar ciertas cosas en la lucha libre profesional. El resto se lo dejo a los de arriba y eso es cierto. El problema con el que se encuentra el talento es cuando intentan cambiar eso o luchan constantemente contra algo que bien podría ser una batalla perdida. Para ese individuo, eso puede causar mucha angustia mental, puede causar mucho estrés, y realmente puede perder el disfrute de lo que es todo esto y no nos equivoquemos, la lucha libre profesional es muy divertida.

“Puede ser muy, muy divertida. Me pongo mallas y salgo a luchar con mis amigos. Es un evento divertido, pero es un negocio y tiene un aspecto comercial que, si no estás preparado o quieres luchar contra él constantemente, hará que las cosas no sean agradables para ti como individuo. Entonces, al regresar, voy a ser un poco más egoísta con respecto a lo que puedo controlar. Entonces, algunas cosas que verás en la televisión, ya sea Dynamite o Rampage, en el futuro provienen de mí. Ya sea ganar, perder o empatar, probablemente fue idea mía o lo que sea. Porque lo creas o no, he estado haciendo esto durante 21 años y me han pagado a un nivel muy alto durante más de 14 años. Sé lo que estoy haciendo. Ya no tengo miedo de poner ese pie adelante. No tengo miedo de poner mi voz ahí afuera. No tengo miedo de enviar un montón de mensajes de texto. Si son respondidos o no es una historia diferente, pero no me importa. Solo quiero disfrutar el tiempo que me queda y controlar lo que puedo controlar”.

