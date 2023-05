Matt Riddle ha estado ayudando a Kevin Owens y Sami Zayn durante su rivalidad con The Bloodline. De hecho, los tres se enfrentarán a The Usos y Solo Sikoa en Backlash este sábado. Veremos qué sucede entonces y posteriormente al Evento Premium pero de momento el Original Bro ya ha aprendido algo con esta historia. Mientras hablaba recientemente en WWE’s The Bump, explicaba que ha entendido que no puede ser tan despreocupado todo el tiempo. Recordemos además que esta semana, en Raw, Riddle venció a Jimmy Uso.

> El aprendizaje de Matt Riddle

«Recuerda, antes de que me lastimara, tenía unos bongos, y Jey los tocaba, Jimmy los tocaba también un poco. Pero Solo no. El tipo simplemente no es divertido. Solo está frunciendo el ceño todo el tiempo. La peor parte, como dije, es un matón. Se aprovecha de las personas cuando no se lo esperan y no juega limpio. Lo de ‘The Bro’, ‘The Bro’ juega limpio. Juega duro, juega fuerte, pero yo juego limpio. Creo que al final del día, este sábado voy a poner a Solo a seguir el ritmo. Pero creo que lo único que The Bloodline me mostró y Solo me mostró es que no siempre puedo ser tan feliz, despreocupado y afortunado. Si lo soy, la gente se aprovecha de mí. Es solo encontrar ese término medio. No quiero ser demasiado malo o demasiado enojado. Esa no es una buena manera de vivir la vida. Pero tampoco quiero ser demasiado amable y generoso porque entonces la gente se aprovecha. Así que solo tengo que encontrar al Bro perfecto. No quiero ser un tipo grosero. No te gustaría el tipo grosero«.

