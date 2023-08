Ya llevaba cerca de un lustro Roman Reigns siendo la cara de WWE, con varios pases de antorcha como evidencia, ante The Undertaker o John Cena. Pero ninguno que realmente hiciera satisfactorio el cambio de ciclo para los seguidores, con un Imperio McMahom empeñado en hacer de Reigns su nuevo héroe.

Y contra todo pronóstico, WWE fue capaz de trazar un «heel turn», al comprobar que ni siquiera el problema de salud de Reigns haría que los fans lo respaldaran bajo el bando técnico. Decisión creativa considerada hoy como una de las más acertadas, y por consiguiente rentables, que ha efectuado la compañía.

Nunca antes el gigante estadounidense había apostado por un rudo como principal cara de su producto, obviando los últimos meses de la primera etapa de Shawn Michaels, allá por 1998. Pero es que hablamos de más de 1000 días de dominio de Reigns, algo que sólo tiene precedentes en Hulk Hogan, y cuando este era el «babyface» más popular en la historia de WWE.

Ayer, 30 de agosto, se cumplieron tres años de la conquista titular de Reigns que inició esta era samoana en WWE. El ex-Shield consiguió salir de Payback 2020 como Campeón Universal, al imponerse a Bray Wyatt (entonces monarca) y Braun Strowman bajo Triple Amenaza, cuando el ThunderDome era el único escenario posible para los shows de WWE.

Pero por si no era suficiente, en WrestleMania 38 Reigns se hizo con el Campeonato WWE. Así, pasó a ser Campeón Universal Indiscutible, posición que mantiene actualmente, ya durante más de 500 días. Tal ha sido su dominio que WWE decidió crear el Campeonato Mundial WWE, en pos de poder ofrecerle un título al resto de sus Superestrellas varoniles. Lo dicho, algo nunca antes visto.

Ladies and Gentlemen, my name is Paul Heyman, and as the wiseman, I (Special) Counsel you to follow my lead on this 1,000th day of the most relevant championship run in sports entertainment history and ACKNOWLEDGE your Tribal Chief! pic.twitter.com/luad4ty5en