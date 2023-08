Kurt Angle a Roman Reings: «A por Bruno Sammartino»

“Siento que todos deberían querer estar en el ring con Roman Reigns. Para mí, espero que a nadie le importe que lo compare, pero, para mí, él es nuestro Bruno moderno. Como, lo que está haciendo en este momento, en mi opinión, es histórico para la historia de nuestra empresa. Este arte de contar historias. Es una cosa increíble, y va muy bien. La gente se está divirtiendo. Están disfrutando de lo que están viendo. Es algo diferente cada semana, podría seguir y seguir. Ese es el tipo con el que me gustaría estar en el ring”. Así comparaba Karrion Kross a Roman Reigns con Bruno Sammartino el año pasado.

► El récord de Roman Reigns

Hoy volvemos a juntar a The Tribal Chief con The Legend a través de las recientes declaraciones de Kurt Angle en su pódcast, The Kurt Angle Show. El samoano máximo ha roto tantos récords durante su histórico reinado como Campeón Universal (1083 días) y Campeón WWE (502 días) que seguro que muchos fanáticos se preguntan si todavía le queda alguno por superar. The Wrestling Machine considera que debería ir a por el de Sammartino. En realidad, tiene dos, pues fue Campeón WWWF (ahora es el Campeonato WWE) durante 2803 días la primera vez y durante 1237 la segunda.

«Es increíble. Sí, tienes razón, amigo. Este chico va a… ¿sabes qué? En este punto, bien podrían dejarlo romper todo el maldito récord. Más vale [que rompa el récord de reinado con el Campeonato WWE] de Bruno Sammartino. Casi está a mitad de camino. Sí».

En cuanto a cuándo Roman Reigns podría ser destronado, recientemente supimos: «[…] Cuando les preguntamos directamente cuándo Roman Reigns perdería el Campeonato Mundial Indiscutido de la WWE, dijeron: ‘Cuando Roman Reigns y Paul Heyman decidan que se terminó, maldición’. Por lo tanto, en caso de que Roman Reigns pierda el Campeonato Mundial, se dijo que ambos tendrían un gran peso en quién sería el sucesor, ya sea esta noche, en un año o en dos […]«.