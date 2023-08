Cash Wheeler habría apuntado con arma de fuego a conductor

La noticia del día en SÚPER LUCHAS fue el que se conociera que el luchador de AEW, Cash Wheeler, había sido arrestado en la mañana de hoy. Inicialmente, solo se sabía que el delito por el que se le acusaba era el de haber realizado una agresión con un arma de fuego, lo cual en la Florida es un delito grave de tercer grado.

Sin embargo, ahora se ha podido conocer más detalles de lo que llevó al arresto de Wheeler. En este caso, según reveló el abogado del luchador de 36 años y de nombre real Daniel, en una audiencia esta tarde, fue el propio Wheeler quien decidió presentarse ante la policía en la noche del jueves, luego de saber que en su contra pesaba una orden de arresto.

► Así fue el arresto contra Daniel «Cash» Wheeler, mitad de los Campeones Mundiales de Parejas AEW

Y en las últimas horas, el Secretario del Condado de Orange ha publicado el expediente en línea de las actuaciones del caso en contra de Wheeler. En el mismo se señala que el 27 de julio, a las 9:59 de la mañana, el oficial M. Bowhay respondió al llamado al 911 por una agresión agravada con arma de fuego.

La presunta víctima fue identificada como Daniel Matta, quien realizó una declaración juramentada en donde acusó a Wheeler de haber estado conduciendo en zigzag en su Jeep Gladiator al tiempo que tocaba la bocina.

Al ver esto, Matta habría tomado la decisión de pasarse al carril derecho para dejar que el carro Jeep lo adelantara, pero Matta asegura que al mirar por su ventana, vio a un hombre blanco y con barba que lo miraba fijamente, al tiempo que lo apuntaba con un arma negra semiautomática.

Matta aseguró que lo único que pudo hacer fue disminuir la velocidad y tras quedar detrás del Jeep, pudo tomarle varias fotos al carro y a la licencia, la cual es la EFRC72.

El oficial que atendió el caso utilizó una herramienta policial denominada ELVIS, una base de datos investigativa, que arrojó fotografías de personas al azar según la placa del carro del sospechoso, apareciendo entre esas imágenes la foto de la persona que registró el vehículo con dicha placa.

Poco después, el agente de policía Blinn se dirigió hasta el lugar de trabajo de la víctima, un concesionario de carros llamado Orlando Luxury Motors, y le mostró seis fotos de los principales sospechosos, señalando Matta de forma correcta al dueño del vehículo, Daniel Wheeler, más conocido como Cash Wheeler.

El fiscal del caso, basado en las acusaciones del señor Matta, presentó el caso ante un juez y el 28 de julio se emitió la orden de arresto contra el luchador. El 3 de agosto, el luchador, por medio de su abogado, se declaró inocente de los cargos, y el jueves 17 de agosto, se entregó a las autoridades para que hicieran efectiva la orden de arresto en su contra.

El abogado de Wheeler solicitó hoy al juez poder pagar una fianza de 2 mil 500 dólares para que quedara en libertad, al tiempo que el luchador se comprometía a no tener contacto con la supuesta víctima y a no usar ni poseer armas de fuego en lo que dura la investigación.

Su solicitud fue aprobada, por lo que ya se encuentra en libertad, y al no haber sido declarado culpable todavía, puede viajar a Inglaterra para la lucha de FTR vs. The Young Bucks en All In 2023.

El fiscal está tratando esta situación como un caso de «ira al volante» o «road rage», debido a las declaraciones de la alegada víctima. Sin embargo, habrá que esperar para conocer la investigación que determine realmente cuáles fueron los hechos y cómo sucedieron. De momento, ni Wheeler, ni Tony Khan, ni AEW, se han pronunciado al respecto ni se ha conocido o filtrado la versión de Wheeler.