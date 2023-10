Acaba de cumplirse un año desde la última vez que Serena Deeb tuvo una lucha en AEW. En junio confirmamos en SÚPER LUCHAS que la compañía no tenía planes para ella. Más recientemente, a finales de septiembre, es que otro motivo de su desaparición de la programación es un severo desacuerdo con la directiva, incluyendo una acusación a Tony Khan de recortar minutos de sus apariciones sin comunicárselo. Otro sería también, según ella comunicó a su círculo, que ha estado lesionada.

► Serena Deeb reaparece en AEW

En cambio, la veterana luchadora ha reaparecido en el backstage de la empresa, según nos informan nuestros compañeros de Fghtful:

«Una cara familiar volvió a aparecer tras bastidores de AEW esta semana.

«Después de casi un año de ausencia, nos dicen que la ex Campeona Mundial de la NWA Serena Deeb estuvo en el backstage de las grabaciones de AEW Collision el sábado 13 de octubre.

«Aquellos con los que hemos hablado dicen que no han visto a Serena en el backstage en todo este año, y el lugar no está en absoluto cerca de donde habría estado visitando.

«Serena compitió por última vez hace un año contra Hollyhood Haley J en AEW Dark en Cincinnati. Desde entonces, no ha sido utilizada en la programación de AEW, no ha sido considerada creativamente y no ha estado en el backstage. Sin embargo, recientemente reapareció y apareció en el Cauliflower Alley Club.

«Ella ha dicho a varias personas que ha estado fuera debido a una lesión grave este año. Aquellos con los que hablamos dijeron que parecía contenta de estar de regreso y la gerencia también parece contenta de que esté allí.»