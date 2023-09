El regreso competitivo de Serena Deeb fue una de las mejores noticias para la lucha libre estadounidense en los últimos años, e igualmente, para AEW. Sin embargo, su presencia sobre los rings de esta empresa y de cualquier otra se echa de menos desde hace ya 11 meses.

Con un último combate disputado en el extinto programa AEW Dark el pasado 25 de octubre, supimos poco antes de este recién concluido verano que la casa Élite no tenía planes en agenda que incluyeran a Deeb.

«Para aquellos que preguntan sobre Serena Deeb, no hemos recibido ninguna actualización reciente sobre su estado, aunque estamos constantemente preguntando. No ha estado presente detrás del escenario y aquellos con quienes hablamos dicen que no han escuchado que se haya mencionado su participación creativa».