Sean Strickland habla de su probable próximo rival

En el UFC 293, Sean Strickland protagonizó una de las mayores sorpresas de todos los tiempos en un combate por el título de la UFC al derrotar a Israel Adesanya en Sydney.

No sólo venció al campeón de peso medio, sino que lo hizo de forma decisiva, ganando cuatro de los cinco asaltos sin recibir mucho daño.

Tras la pelea, se ha hablado mucho de la actuación de Adesanya y de si subestimó a Strickland en los prolegómenos del combate.

Esto es algo a lo que se ha referido el propio nuevo campeón de las 185 libras, afirmando en múltiples ocasiones que espera una mejor versión de «The Last Stylebender» si vuelven a enfrentarse.

En su primera entrevista como campeón, Strickland habló sobre el potencial de una revancha y cómo esperaba más de su oponente en la noche de la pelea.

«Di el 110 por ciento, estuvo bien y pensé que Izzy sería mejor. Estoy seguro de que la UFC podría darle la revancha y ya sabes, podría tomárselo un poco más en serio y dar una mejor pelea.»

► A Sean Strickland le importa un bledo con quién peleará mientras le paguen

Después de esperar tener que ir a la guerra el 9 de septiembre, pero salir de la pelea con éxito e ileso, la conversación se volvió inmediatamente a lo que es el próximo para el nuevo campeón.

A pesar de que hay varios contendientes a la espera en la división, como Strickland aludió, la UFC podría pedir una revancha con Adesanya como su primera defensa del título.

Durante su conversación con su amigo y compañero de equipo Chris Curtis, Strickland dijo que al final del día, no le importa con quién pelee después, siempre y cuando sea un nombre que genere más dinero para su bolsillo.

«Lo que pasa es que, cuando se trata de mi próxima pelea, todo el mundo me pregunta ‘¿con quién quieres pelear? A mí me importa un carajo, quiero ganar dinero. Tengo esas compras PPV, dame a alguien que va a hacer dinero demonios, yo no quiero luchar contra nadie aburrido. Dame a alguien que haga dinero«