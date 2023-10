AEW RAMPAGE 27 DE OCTUBRE 2023 .— Mike Santana regresó a AEW, ahora como competidor individual, lejos de Ortiz, su compañero de mil batallas. Apenas regresó, los problemas entre ellos empezaron, y después de semanas de videos donde su rivalidad acrecentó, por fin se medirán en un mano a mano con el cual buscarán arreglar sus diferencias o hacerlas aún más grandes. La acción de AEW Rampage se emite desde el Liacouras Center, en Philadelphia, Pennsylvania.

Una lucha de cuatro esquinas definirá a la próxima retadora de la Campeona Mundial AEW, Hikaru Shida. En ella veremos a Skye Blue vs. Willow Nightingale vs. Anna Jay vs. Abadon. Quien gane, cobrará su oportunidad titular este sábado en AEW Collision.

Además, Kyle Fletcher, quien fracasó en su intento por vencer a Kenny Omega, tendrá que enfrentar a Konosuke Takeshita.

AEW Rampage 27 de octubre 2023

La cobertura en vivo inicia a las 8:00 pm, hora del centro