Matt Hardy: «Tendría una gran lucha con Roman Reigns»

«No lo sé. Dejaré que mi cuerpo lo determine. Permitiré que decida cuánto tiempo más puedo hacer esto. Es mi pasión, algo que amo. Estoy en ese punto en el que me gusta devolver y ayudar a otras personas también. Así que lo haré mientras pueda, ya sabes, y cuando llegue el momento de dejarlo y seguir adelante, lo haré […]«. En el episodio más reciente de su pódcast, Matt Hardy hablaba de su retiro. No indica que esté cerca, pero el hecho de hablar de ello es un indicio en sí mismo.

► Roman Reigns o Kenny Omega

Pero que nadie se confundan, pues el veterano luchador de AEW todavía se ve para grandes combates. De hecho, en el mismo The Extreme Life of Matt Hardy adelanta que daría buenos enfrentamientos tanto a Roman Reigns como a Kenny Omega. Que se vea las caras con el Campeón Universal Indiscutible WWE es imposible en estos momentos, puede que en el futuro surga la oportunidad, pero no con el exCampeón Mundial All Elite.

«Me gustaría tener un enfrentamiento uno a uno con Kenny Omega en algún momento. Disfrutaría de eso porque soy un gran fan del trabajo de Kenny. Además, disfruto mucho del trabajo de Roman Reigns. Diría que también con Roman Reigns. Solo para dejarlo claro. Esa sería probablemente mi respuesta, Kenny Omega y Roman Reigns. Serían los dos luchadores con los que me encantaría tener un combate individual impresionante.»

Con The Tribal Chief, Matt solo compartió el encordado en una ocasión, durante la batalla real de Royal Rumble 2018, que ganó Shinsuke Nakamura. En cambio, con The Cleaner lo hizo en cuatro, siendo la más destacada la Stadium Stampede de Double or Nothing 2020, donde Hardy se unió a The Elite para la victoria; aunque ambos nunca tuvieron un mano a mano. Cualquiera de los dos sería interesante, veremos si suceden próximamente.

