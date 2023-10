El cambio de Drew McIntyre, inspirado por Bret Hart

Corría el año 1997 cuando Bret Hart protagonizó un recordado cambio a heel durante su rivalidad con Steve Austin volviéndose contra los fanáticos, que preferían apoyar a Stone Cold. En aquella historia también tuvo un hueco la disputa Estados Unidos contra Canadá, cuando The Hitman acusó al público estadounidense de tener unos valores menores a los de sus compatriotas canadienses. Además, los lectores de la revista Pro Wrestling Illustrated lo votó como El Luchador Más Odiado del Año. Otro detalle interesante de aquel año para Hart es que perdió el Campeonato WWE ante Shawn Michaels en Survivor Series, en el infame Montreal Screwjob.

Bret Hart vs The Undertaker vs Steve Austin vs Vader – WWE Championship Match : WWE In Your House 1997 pic.twitter.com/hFiV6aWmB1 — WCW ECW WWE (@otdz_t) October 22, 2023

► El cambio de Drew McIntyre

Nos acordamos de aquellos momentos porque nuestro amigo Dave Meltzer los devolvió recientemente a la actualidad en el boletín del Wrestling Observer señalando que el cambio actual a heel que está dando Drew McIntyre está inspirado por aquel de Bret Hart.

«Si observas el cambio de Drew McIntyre hacia un papel de villano que tiene lógica a su favor, pero la gente no lo acepta por eso, y lo comparas con Bret Hart en 1997 en los Estados Unidos, es porque esa es parte de la inspiración para el personaje.»

The Scottish Warrior está volviéndose rudo mientras rivaliza con Seth Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Completo; van a verse las caras en un mano a mano en Crown Jewel 2023. Ello después de haber tenido sus más y sus menos McIntyre tanto con The New Day como con Sami Zayn. Aunque en realidad él no se está volviendo contra los fans ni sacando a relucir su lado escocés sino contra otras Superestrellas, como Jey Uso, pues no ha olvidado todavía lo que le hicieron The Bloodline. Continuaremos viendo cómo evoluciona y si es él quien destrona a The Visionary, que, como Roman Reigns, salvando las distancias, también parece invencible.