Tras UFC 249, CM Punk vuelve a la carga contra Vince McMahon

No fue la pelea estelar de la noche, pero Henry Cejudo se robó muchas miradas en UFC 249 la pasada noche con su discurso tras vencer a Dominick Cruz, anunciando que se retira. Una muy posible maniobra de cara a aumentar caché, pues igualmente, el californiano no esconde que si Dana White añade algún otro cero en su cheque, repensaría la idea. Y de paso, "Triple C" insinuó un paso a la lucha libre con las siguientes declaraciones realizadas en la conferencia de prensa posterior a la velada.

«Me encantaría hacer una aparición en WWE, las cosas que hacen en WWE, jod**. Me encantaría darle una paliza a Rey Mysterio. Puede doblar la rodilla. Y Kurt Angle».

► El "Corona Kid" de Vince McMahon

Y esas palabras de Cejudo no pasaron desapercibidas para CM Punk, quien parece todavía muy atento a todo lo que suceda en el mundo de las MMA, con recado a su antiguo jefe.

.@HenryCejudo going to be on RAW Monday. @VinceMcMahon gonna put him under a hood and call him the Corona Kid. @ufc #UFC249 — player/coach (@CMPunk) May 10, 2020

«Henry Cejudo va a estar en Raw el lunes. Vince McMahon va a ponerle una capucha y llamarlo the Corona Kid».

Tuit de Punk que llega pocos días antes de su regreso a WWE Backstage el próximo martes. Un programa que le ha servido de atalaya particular para descargarse contra casi todo lo que puede decirse en FOX acerca de WWE. Aún así, a pesar de este lógico filtro, parece que Vince McMahon no está precisamente muy entusiasmado con el trabajo del "Straight Edge", pues este, entre otros dardos, retó al gigante estadounidense a levantar cierto veto que existe sobre su personaje luchístico (que sin embargo quedó en suspenso durante Super ShowDown 2020), así como un ataque verbal a The Miz donde incluso hubo referencia al "dinero ensangrentado de Arabia Saudita". Ahora, Punk alude al coronavirus, el tema adscrito a WWE que más polémica genera en estos días.

La breve estancia de Cain Velasquez en WWE, desde luego resulta poco motivante para cualquier competidor de MMA que busque seguir en la estacada mediante un contrato con la casa regentada por Vince McMahon. Y no es la primera vez que Cejudo habla del gigante estadounidense. Allá por 2017, este reconoció su interés, aunque finalmente no acudiese a una prueba realizada en el Performance Center de Orlando, continuando con su carrera dentro del octágono.