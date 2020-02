CM Punk fue mencionado durante Super ShowDown 2020

Cuando en noviembre CM Punk apareció por sorpresa en el plató de WWE Backstage, confirmándose que su audición para analista del programa había contentado a FOX, lógicamente el runrún acerca de un posible regreso del otrora «Best in the World» a los rings del Imperio McMahon tomó más fuerza que nunca entre la comunidad luchística de internet.

Sin embargo, desde un primer momento dejamos claro en SÚPER LUCHAS que Punk no trabaja para WWE, sino para FOX, y que la relación del «Straight Edge» con el Imperio McMahon no había cambiado. Y eso se demuestra en el hecho de que WWE nunca ha promocionado la presencia de Punk desde que comenzaron las emisiones de WWE Backstage. Una política que parece se consolidó después de que este respondiera así a una mofa de The Miz.

Vete a chupar una ver** cubierta de dinero ensangrentado en Arabia Saudita, jodi** idiota.

► Michael Cole no omitió a CM Punk en Super ShowDown 2020

Y precisamente en uno de esos eventos cubiertos de dinero ensangrentado, el recientemente concluido Super ShowDown 2020, pudo escucharse el nombre de CM Punk.

Durante el combate entre The New Day y The Miz & John Morrison por el Campeonato de Parejas SmackDown, Michael Cole hizo referencia a la época en que Punk formó dupla con Kofi Kingston, allá por 2008, bajo la que consiguieron el extinto Campeonato Mundial de Parejas.

Una ruptura con la dinámica, orden directa de Vince McMahon, que quizás sólo venga motivada por la baja audiencia de WWE Backstage, pero que podemos descartar haya supuesto un error de Cole, cuyos comentarios son monotorizados minuto a minuto por el «Chairman».

Habrá que esperar a si se producen nuevas menciones de Punk en las pantallas de WWE, pero de momento, nada que pueda servir de indicio de un cambio en la consideración por el todavía luchador.