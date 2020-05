FOX juega con la posibilidad de que el "hacker" de SmackDown sea CM Punk

Convertido en la gran atracción de WWE Backstage desde su sorpresiva aparición en noviembre confirmando su firma como analista, CM Punk hace honor cada vez que aparece a esa frase con la que advirtió a Vince McMahon y Tony Khan: "Nadie está a salvo". No ha faltado tiempo para que ciertos comentarios desataran rumores acerca de un enfado de sus antiguos empleadores con esta contratación de la cadena FOX.

Pero la cadena de Rupert Murdoch no dejará de exponer al ex-Campeón WWE en pantalla, precisamente por esto, y tras su última aparición en el programa del pasado 14 de abril, durante el episodio de ayer se anunció que el "straight edge" volverá a la carga.

The Voice of the Voiceless is BACK!@CMPunk RETURNS NEXT WEEK on an all-new #WWEBackstage, at 11e/8p, on @FS1. pic.twitter.com/YM8mhAitnu