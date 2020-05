Superestrellas de WWE dan su predicciones sobre Money in the Bank 2020

En la búsqueda de un combate que intentara poseer un factor de imprevisibilidad similar al Royal Rumble, WWE ha capitalizado todo lo posible el concepto de Money in the Bank, hasta convertirlo en un PPV que cumple ya una década dentro del calendario de la empresa. Y ese décimo aniversario coincide con unos combates de escaleras que tendrán un desarrollo distinto a sus precedentes, en una suerte de yincana corporativa por las Titan Towers de Stamford cuyo final desembocará sobre la azotea de este edificio. Luchas ya grabadas semanas atrás que se intercalarán a lo largo de toda la gran cita de esta noche.

► Money in the Bank 2020: los pronósticos de las Superestrellas

Y a fin de destilar la sensación de gran acontecimiento, pues este año, más que nunca, los maletines serán los protagonistas, WWE ha querido conocer los vaticinios de algunos de sus competidores.

Charlotte Flair, quien no tiene combate programado, espera que las Superestrellas que asciendan por el cuartel general de WWE tengan un momento para admirar todos sus logros. Cabe recordar que de inicio, "The Queen" aparecía en el póster promocional de Money in the Bank 2020, sugiriendo que el Campeonato NXT se pondría sobre la mesa allí. Pero a posteriori, una nueva versión del mismo eliminó a la hija de Ric Flair de la ilustración.

Zelina Vega, por su parte, se lamenta de que ni Andrade, ni Ángel Garza, ni Austin Theory opten al maletín varonil, aunque avisa de que estos tres darán de qué hablar muy pronto.

Mientras, Drew McIntyre, con defensa del Campeonato WWE prevista ante Seth Rollins, se muestra entusiasmado por averiguar qué ocurrirá, sin atreverse tampoco a dar un nombre.

Y mención aparte para R-Truth, despistado como de costumbre, pues el entrevistador tiene que recordarle que no competirá en ningún "ladder match". A cambio, Truth disputará un mano a mano con MVP, anunciado ayer.

He aquí el cartel al completo de Money in the Bank 2020. Segundo gran evento de WWE en mitad de la crisis del COVID-19 que podrán seguir a través de nuestra cobertura.

LUCHA FEMENIL DE ESCALERAS MONEY IN THE BANK POR UNA OPORTUNIDAD TITULAR

Asuka vs. Shayna Baszler vs. Nia Jax vs. Dana Brooke vs. Lacey Evans vs. Carmella

LUCHA VARONIL DE ESCALERAS MONEY IN THE BANK POR UNA OPORTUNIDAD TITULAR

Daniel Bryan vs. Aleister Black vs. Rey Mysterio vs. King Corbin vs. Otis vs. AJ Styles

CAMPEONATO WWE

Drew McIntyre (c) vs. Seth Rollins

CAMPEONATO UNIVERSAL

Braun Strowman (c) vs. Bray Wyatt

CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Bayley (c) vs. Tamina

CAMPEONATO DE PAREJAS SMACKDOWN

The New Day (c) vs. The Miz & John Morrison vs. The Forgotten Sons vs. Lucha House Party

MVP vs. R-Truth

(KICKOFF)

Jeff Hardy vs. Cesaro