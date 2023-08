Imagina saber que disputarás el combate más grande de tu carrera dentro de un mes y echarlo todo por la borda protagonizando un episodio vergonzante pistola en mano. Pues esto le ha ocurrido a Cash Wheeler, de quien nunca antes teníamos constancia fuese una persona con tales maneras, pero que ha mostrado su peor cara en el mes de AEW All In.

Allí, fue anunciado para, junto a Dax Harwood, defender el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante The Young Bucks. Y al momento de escribir esta nota, sigue anunciado, pues además, las informaciones conocidas señalan que Wheeler no tendría impedimentos legales a la hora de salir de los Estados Unidos, pues carece de antecedentes previos.

MJF, vía Twitter, en un desafortunado panegírico con el que justificaba lo hecho por Wheeler, expuso que dicho choque de duplas tendrá lugar sí o sí. Veremos el desarrollo de los acontecimientos durante los próximos días.

AEW no ha dado cuenta en sus redes sociales de los problemas legales de Wheeler, pero a cambio, no sabemos si una programación anterior o movida por la coyuntura, FTR aparecerán esta noche durante Collision, como se anunció ayer durante Rampage. Según el gráfico, Cash Wheeler y Dax Harwood tienen algo que decir. El morbo está servido. Y TNT, tan encantada.

AEW Collision: Fight For The Fallen, desde la Rupp Arena de Lexington (Kentucky, EEUU), presenta este cartel provisional.

TOMORROW NIGHT at #AEWCollision: Fight For The Fallen LIVE from Lexington at 8pm ET/ 7pm CT on @tntdrama!



TEXT RELIEF TO 707070 to make your own donation to the @MauiFoodBank



You will receive a txt from Pledge with information about donating. Msg&data rates may apply. pic.twitter.com/cwRhI5bWoY